Глава Минтранса рассказал о судьбе многострадального проекта обхода Барнаула

Проект обхода Барнаула с третьим мостом через Обь прошёл все экспертизы, включая техническую. Сейчас документы находятся в правительстве РФ, но когда начнётся строительство важного для региона объекта стоимостью десятки миллиардов рублей, неизвестно. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

«Проект очень значимый для города. Появится возможность разгрузить городские дороги от транспорта. Мы подаём заявки в правительство РФ, чтобы там поддержали наш проект. С другой стороны, реализацией проекта обхода Барнаула заинтересовались ряд коммерческих структур. Но в данный момент пока никакой конкретики по реализации нет. Хотя все документы у нас готовы», — пояснил Воронов.

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Прочее Подорожал до 53 миллиардов: министр транспорта прояснил судьбу обхода Барнаула

Отметим, что разговоры о реализации проекта ведутся уже почти пять лет. Если в 2019 году строительство обхода Барнаула обошлось бы в 45 миллиардов рублей, то в 2021-м он «подорожал» до 55 миллиардов. Видимо, из-за ситуации на строительном рынке в ценах 2022 года обход Барнаула может стоить на 30% дороже.

В сентябре 2020 года губернатор Виктор Томенко встречался с представителями Газпромбанка. Они обсудили перспективы развития сотрудничества, рассмотрели опыт участия компании в реализации проектов в крае в формате государственно-частного партнёрства при строительстве школ, детсадов и других объектов. Газпромбанк выразил готовность участвовать в финансировании проекта строительства обхода Барнаула с мостом через реку Обь. Однако конкретно о сроках начала строительства трассы не говорилось.

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Вопрос дня Когда начнут строить обход Барнаула и какие участки заберут ради проекта

Четырёхполосная трасса длиною около 68 километров будет начинаться от Павловского тракта в районе Новомихайловки, пройдёт между посёлками Новые Зори и Лесным, около Черницкого и пересечёт Змеиногорский тракт вблизи Бельмесёво. Далее — красивый и современный мост и 15-километровая пойменная часть. После неё обход пересечёт дорогу на Бобровку и Рассказиху в районе посёлка Лесного Первомайского района и соединится с Чуйским трактом около деревни Покровка. Рядом с новой трассой появятся магазины, заправки, кафе и мотели.