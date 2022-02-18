Копить на новую квартиру в Барнауле нужно около 30 лет

Чтобы приобрести квартиру в новостройке, жителям Барнаула нужно копить 16 лет 8 месяцев, откладывая 50% дохода, а откладывая 30% — 28 лет. К таким выводам пришли эксперты «Авито», которые посчитали отношение средних зарплат в различных регионах России к средней стоимости недвижимости, сообщает РБК.

Так, для подсчётов брались предложения на площадке на одно- и двухкомнатные квартиры, а средняя зарплата — по данным Росстата за 2021 год. В сводной таблице средняя зарплата по региону указана в размере 33 388 рублей, а средняя стоимость квартиры — 3,366 млн рублей.

Для квартир во вторичном жилье сроки оказались незначительно меньше — их средняя стоимость составляет 3,359 млн рублей. Сроки накопления, если откладывать 50% или 30% дохода, составляют 16,3 и 27,1 года соответственно.

Дольше всего копить на новостройку придётся в Севастополе. Если откладывать половину зарплаты, местному жителю потребуется 25,1 года, если треть — 41,8 года. Купить «вторичку» быстрее всего могут жители Челябинской области — за 9,3 года, если откладывать половину дохода, или 15,4 года, если откладывать 30%.