Метели и снежные заносы. О погоде в Алтайском крае 25 ноября

Метели и снежные заносы на дорогах ожидаются в Алтайском крае 25 ноября. Согласно прогнозу синоптиков, температура составит от -13 до -18 градусов, по югу местами будет теплее — от -6 до -11 градусов.

На большей части территории небольшой, по югу умеренный снег. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами по западу порывы до 15 м/с.

В Барнауле ожидается от -13 до -15 градусов. Преимущественно без осадков. В конце дня возможен небольшой снег. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.