Мокрый снег и сильный ветер не закончатся в Алтайском крае в ближайшие дни

Местами скорость ветра может увеличиваться до 23 метров в секунду

14 ноября 2022, 14:16, Илья Звягинцев

Жителей и гостей Алтайского края предупредили о том, что непогода в ближайшее время не закончится. Сообщение опубликовали в пресс-службе регионального МЧС.

«По данным синоптиков, днём 15 ноября и сутки 16-го ожидается мокрый снег, 15 ноября — с дождём, переходящим в снег. Местами метели, гололёдные явления, на дорогах сильная гололедица. Прогнозируется усиление ветра местами до 23 м/с», — сказано в сообщении.

Отмечается, что усиление ветра ожидается в Краснощёковском, Усть-Пристанском, Усть-Калманском, Шипуновском, Алейском, Змеиногорском, Курьинском, Рубцовском, Павловском и Красногорском районах.

В случае происшествий жителям и гостям региона порекомендовали обращаться за помощью по номеру 101.

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