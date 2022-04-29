На барнаульском автовокзале заметили женщину, которая зарабатывает под предлогом помощи российским солдатам

Жители Барнаула заметили на автовокзале женщину, которая зарабатывает деньги под предлогом помощи российской армии. Об этом рассказали подписчики сообщества «В курсе 22».

«На автовокзале Барнаула ходит одетая в военную форма женщина, вся в георгиевской ленте, и продаёт значки с буквой Z и георгиевскую ленту с записочкой, чтобы деньги перечисляли на номер карты якобы для наших солдат», — написал автор сообщения.

Отмечается, что как только женщине задают вопрос о том, куда идут эти средства, она разворачивается и убегает, оставив вопрос без ответа.

Ранее сообщалось, что на улицах и в магазинах Барнаула начали продавать символику с буквами Z и V. Корреспондент amic.ru выяснил, что некоторые из продавцов торгуют продукцией собственного производства.