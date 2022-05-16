Подведены итоги благотворительной акции «Марафон Памяти»

Социальный проект «Марафон Памяти», который ежегодно организует Медиагруппа «FM-Продакшн», завершён. Организаторы поздравили с Днём Победы и вручили подарочные наборы ветеранам в Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске.

«Этот социальный проект — наша дань памяти тем, кто видел своими глазами страшную войну, тем, кто участвовал в боях, тем, кто, будучи ребёнком, столкнулся с этим кошмаром. Среди наших адресатов есть пережившие плен в концлагерях, пережившие голод в блокадном Ленинграде. Вся наша команда, в меру своих возможностей, из года в год продолжает проводить проект „Марафон Памяти“, потому что это нужно делать, важно делать», — сказала организатор акции Дарья Шмакова.

В Барнауле подарки отправились к 120 ветеранам благодаря сотрудникам Медиагруппы FM-Продакшн, комитетам ветеранов Ленинского, Железнодорожного и Индустриальных районов, а также волонтёрам корпорации «Тавела» и группы компаний «Евростиль». Также благодаря комитету социальной защиты города Барнаула организаторы акции получили три адреса, по которым проживают ветераны, нуждающиеся в материальной помощи. Для них было собрано более восьмидесяти тысяч рублей. Сотрудники Медиагруппы навестили ветеранов и передали средства лично в руки.

В Горно-Алтайске волонтёры вручили семь подарочных наборов участникам Великой Отечественной войны. В Бийске в этом году ветераны получили 65 продуктовых подарочных наборов.

Кроме подарочных наборов, в этом году организаторы задействовали медиаресурсы — радио и сайт amic.ru. На портале было опубликовано видео, где сотрудники компании и представители барнаульского бизнеса читали стихотворение Расула Гамзатова «Нас двадцать миллионов». А также с 5 по 10 мая в трёх городах на всех радиостанциях Медиагруппы звучали стихотворения о войне в исполнении детей. В барнаульских эфира прочли произведения десять чтецов, в Бийске — 17, а в Горно-Алтайске — 12.

В 2022 году в благотворительной акции «Марафон Памяти» приняли участие:

Барнаул: магазин «БулкаМолоко», исследовательский институт «Пчела и человек», НПП «Интер-Масло», корпорация «Тавела», ООО «Энерготрейд», сеть АЗС под брендом «Лукойл» (ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»), комплекс отдыха «Гуляй, Вася», компания «Благодать», ЖБИ, группа компаний «Евростиль».

Бийск: торговая компания «Промсталь», торговый дом «Алтай Строй», магазин «Планета Глория», магазин-склад «Протектор», сеть мебельных салонов «Комфорт», кондитерский дом «Изюминка», доставка замороженных полуфабрикатов ИП Соломонов, группа компаний «Ангар 18», сеть магазинов «Сантехник МиК», магазин «Упаковыч и Техноколор», торговая сеть «Форне», компания «Квантсервер», аптечная сеть «Эвалар».

Горно-Алтайск: ИП Ялонаков Андрей Николаевич, ИП Костицын Александр Анатольевич, ООО «КОС», ИП Осипенко Елена Сергеевна, ИП Тарских Светлана Анатольевна, ООО КБ «Алтайкапиталбанк», ИП Бельбекова Ольга Геннадьевна, ИП Половкова Марина Витальевна, ИП Даниленко Кларисса Николаевна, ООО «Исток», ОО «Гармония Здоровья», ООО «Онрэла», ООО «РЭД».