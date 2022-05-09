Сотрудники компаний Барнаула читают стихотворение в память о героях ВОВ

Стихотворение «Нас двадцать миллионов» написано в конце шестидесятых годов, когда упомянутая цифра считалась официальным количеством жертв войны. Само словосочетание «двадцать миллионов» давно стало устойчивым выражением: страшным символом людских потерь СССР, а позднее и России, в Великой Отечественной войне.

Медиагруппа FM-Продакшн благодарит партнёров за отклик и участие в съёмке видео. Мы не читаем стихи профессионально, было непросто, ведь произведение очень глубокое по смыслу, от того ещё более трепетно мы ценим то, что у нас получилось.

«Нас двадцать миллионов» посвящено памяти павших героев. Вспомните вместе с нами тех, кто ушёл навсегда, но оставил после себя великий след и наказ «Живите долго, праведно живите, стремясь весь мир к собратству сопричесть. И никакой из наций не хулите, храня в зените собственную честь!»