Такой день. Аграрные итоги года в Алтайском крае и новый план приватизации в Барнауле

Министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин представил предварительные итоги работы сельхозпредприятий в 2022 году. Согласно его докладу, урожай зерновых и зернобобовых культур превысил ожидания, а основной прирост в области животноводства произошёл за счёт реализации инвестпроекта в области бройлерного птицеводства.

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Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич уйдёт с поста ректора Алтайского государственного института культуры. Об этом она сообщила в «Переговорке» на amic.ru, где отметила, что совмещать эти две должности непросто, а также объяснила, почему до сих пор совмещала.

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В Алтайском крае с 30 ноября по 2 декабря сохранится холодная погода с температурами воздуха до -30 градусов и ниже. Самые низкие температуры ожидаются в Локтевском, Курьинском, Краснощёковском, Бийском, Заринском, Павловском, Первомайском, Рубцовском, Усть-Пристанском районах, а также в Барнауле и Алейске.

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Депутаты городской думы Барнаула на заседании 5 декабря рассмотрят план приватизации объектов муниципальной собственности на 2023 год. Судя по подготовленному в мэрии документу, власти выставят на продажу 62 здания, помещения или доли в них. А также 100% акций АО «Аптека № 1». И рассчитывают получить с этого 100 млн рублей.