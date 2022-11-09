Такой день. Независимые депутаты в АКЗС и крупные вознаграждения за информацию по двум убийствам и «лесному преступнику»

О главных событиях Алтайского края за 9 ноября

10 ноября 2022, 00:01

В Барнауле закрепили отдельную бригаду за очисткой от снега и наледи тротуара и лестниц на всём протяжении пешеходного пути в районе моста на Новом рынке. Уже сегодня, когда пошёл снег, рабочие незамедлительно приступили к очистке: промели территорию и посыпали путь реагентами.

В Барнауле спецотряд дорожников будет всю зиму чистить дорожки возле моста на проспекте Ленина

В Барнауле спецотряд дорожников будет всю зиму чистить дорожки возле моста на проспекте Ленина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко не согласен с мнением отдельных аграриев о недостаточном уровне господдержки. По словам главы региона, за последние годы большинство сельхозтоваропроизводителей сумели кратно увеличить свою прибыль. Такую точку зрения Томенко высказал на заседании краевого правительства, прошедшем 9 ноября.

«Прибыль положу в карман». Губернатор Томенко оспорил выводы аграриев о сокращении господдержки

«Прибыль положу в карман». Губернатор Томенко оспорил выводы аграриев о сокращении господдержки

В Алтайском крае полиция объявила крупные вознаграждения за информацию, которая поможет раскрыть преступления, в том числе убийства двух женщин.

Вознаграждения на 1,3 млн рублей объявили на Алтае за информацию по двум убийствам и «лесному преступнику»

Вознаграждения на 1,3 млн рублей объявили на Алтае за информацию по двум убийствам и «лесному преступнику»

В структуре Алтайского краевого Законодательного Собрания появится временное депутатское объединение. В него войдут экс-коммунистки Елена Хрусталёва и Надежда Дрюпина.

Независимые. Исключенные из КПРФ алтайские депутатки рассказали о создании нового объединения в АКЗС

Независимые. Исключенные из КПРФ алтайские депутатки рассказали о создании нового объединения в АКЗС

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