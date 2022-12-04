Туман и морозы. О погоде в Алтайском крае 5 декабря
До 6 декабря в регионе будет холодно
5 декабря 2022, 06:05, Илья Звягинцев
Холода задержатся в Алтайском крае как минимум до 6 декабря. Об этом рассказали специалисты регионального ЦГМС.
Температура воздуха в регионе составит -12...-17 градусов, местами до -22 градусов. В отдельных районах небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, возможен туман.
Ветер восточный с переходом в западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут -13...-15 градусов. Утром возможен небольшой снег.
Ветер восточный с переходом в западный, 2-7 м/с.
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