Установление снежного покрова. О погоде в Алтайском крае 9 ноября

От -2 до +3 градусов ожидается в Алтайском крае днем 9 ноября. Согласно прогнозу синоптиков регионального ЦГМС, на большей части территории пройдет небольшой снег.

Ожидается установление снежного покрова, на дорогах местами гололедица. Ветер западный 2-7 м/с.

В Барнауле от -1 до +1 градуса. Временами небольшой снег. Установление снежного покрова, на дорогах гололедица. Ветер западный 2-7 м/с.