В Барнауле до конца года уберут 570 аварийных деревьев

В Барнауле приступили к сносу аварийных деревьев. Как сообщает пресс-центр мэрии, МБУ «Благоустройство и озеленение» заключил этот контракт по результатам аукциона с ИП Леоновым И. Л., поскольку предыдущий аналогичный контракт с ООО «Система-эксперт» расторгли из-за неисполнения обязательств подрядчиком.

Предварительно сотрудники обследовали деревья и нашли стволы, которые могут угрожать людям, повредить здания и коммуникации.

«Согласно сформированному плану, на этой неделе будет убрано 82 дерева. В основном это тополя, а также старые клены, березы, несколько вязов и ива. Работы будут вестись на Павловском тракте, улицах Малахова, Германа Титова, Смирнова, Петра Сухова, Тимуровской, 40 лет Октября, Чеглецова, на нескольких улицах в поселке Затон, по проезду Канатному и на других улицах», — сообщают специалисты.

Всего до конца года планируется убрать 570 аварийных деревьев. На последующие недели будет формироваться аналогичный перечень работ.

Отметим, что сейчас в Барнауле завершается осенний сезон озеленения крупными деревьями — липами, яблонями, рябинами, тополями и другими.