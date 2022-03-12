Виктор Томенко ушёл из Instagram в другие социальные сети

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко решил уйти из Instagram. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети.

«Чтобы нам с вами продолжать держать связь, прошу подписаться на мои личные страницы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», — написал глава региона.

Он также заявил, что события, происходящие в мире, «в той или иной степени отражаются на каждом из нас» и возмутился действиями зарубежных социальных сетей.

Напомним, компанию Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) требуют признать экстремистской. Ранее пресс-секретарь Meta заявил, что их соцсети не будут блокировать сообщения с призывами к применению насилия в отношении российских военных.