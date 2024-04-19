Противостояние местных жителей и развлекательного комплекса длится не один год

19 апреля 2024, 15:03, ИА Амител

Фото: ИА "Амител"

Барнаульский поселок Борзовая Заимка в последнее время все чаще становится поставщиком новостей для местных СМИ. В частности, именно здесь произошел ряд резонансных ДТП с участием детей, также местные жители постоянно выясняют отношения с развлекательным комплексом "Планета Q", а на прошлой неделе случилось ЧП – река Барнаулка подмыла берег, в результате началось частичное обрушение грунта и изменилось русло реки. Корреспондент amic.ru решил на месте оценить обстановку и то, какие настроения царят в Борзовой Заимке.

Опасные последствия

Уже при въезде в поселок заметно, как сильно здесь поменялась река по сравнению с прошлой осенью. Барнаулка вовсе не похожа на спокойную мирную речушку, которой она является большую часть теплого времени года. Сейчас это полноводный мощный поток, выглядящий гораздо грязнее обычного. Мы продолжаем путь и, переехав через мост, углубляемся в сосновый лес. Пейзаж неприятно удивляет – разбросанный мусор (явно следы прошлогодних пикников), поваленные кругом деревья – причем не только старые, на первый взгляд. И такая картина наблюдается на протяжении примерно 1 км. Не радует и сама лесная дорога – вся в ухабах, глубоких лужах и рытвинах.

На подъезде к комплексу "Планета Q" ситуация не меняется – рядом с автомобильной парковкой, обычно заполненной летом, валяются стволы деревьев. Часть из них непосредственно находится на месте паркинга. Похожая картина и вдоль всего ограждения развлекательного комплекса. Естественно, что такая ситуация, мягко говоря, вызывает вопросы. Воспользовавшись тем, что проход на "Планету" оказался открыт, мы просим объяснить положение сотрудников комплекса. По словам управляющего Олега Репенко, сейчас администрации заведения, меньше чем за месяц до старта купального сезона, приходится решать сразу несколько вопросов.

Поваленные деревья в Борзовой Заимке / Фото: ИА "Амител"

Так, одной из проблем в "Планете Q" называют бездействие арендаторов лесных участков в отношении поваленных деревьев. Ноябрьский ураган оставил заметный след в Борзовой Заимке: лес, окружающий поселок, местами оказался серьезно прорежен. Причем если рухнувшие сухие деревья потенциально создают угрозу пожаров, то те стволы, которые наклонились, но еще не упали, – напрямую грозят жизни и здоровью тех, кто живет в Борзовой Заимке и проезжает на автомобилях по этой дороге. Тем более по ней же дети ходят в школу. По словам Олега Репенко, администрация комплекса уведомила все соответствующие службы о данной проблеме.

Встретить такие деревья можно не только в чащобе, но и рядом с дорогой, которая проходит неподалеку от развлекательного комплекса. Более того, частично перегорожена парковка "Планеты", так как сюда тоже упали деревья. Закон, между тем, не позволяет убирать аварийные стволы самостоятельно, за это предусмотрен штраф, уточняет юрист Юлия Печатнова.

Олег Репенко сообщил, что ранее уже неоднократно обращался в органы местного самоуправления с просьбой устранить последствия урагана, но ситуация за прошедшие месяцы так и не сдвинулась с мертвой точки.

Последствия осеннего урагана / Фото: ИА "Амител"

Бурный нрав Барнаулки

Сильный паводок, произошедший в конце марта – начале апреля, привел к тому, что в Борзовой Заимке обрушилась часть берега Барнаулки. При этом изменилось русло реки и существовала угроза, что вода начнет пробивать себе новый путь – в том месте, где расположена часть домов, граничащих с "Планетой Q". Собственники комплекса приняли решение за свой счет временно укрепить берег бетонными блоками, чтобы избежать дальнейших негативных последствий. В течение пары дней им удалось стабилизировать обстановку. Осенью, после того как уровень воды в реке станет минимальным, будут получены соответствующие разрешения и готов проект, парк готов приступить к основным работам по берегоукреплению на территории собственного участка, говорит Репенко. В частности, планируется создать бетонный "мешок", который в будущем позволил бы справляться с разгулом стихии. План работ у чиновников был утвержден еще в 2015 году, но в бюджете не было средств для реализации.

Барнаулка в районе Борзовой Заимки / Фото: ИА "Амител"

Еще одно последствие, которое принесло подмытие берега Барнаулки, оказалось напрямую связано с судебным спором между "Планетой" и частью местных жителей. Ранее они обвиняли развлекательный комплекс в сливе нечистот в реку. Однако, как убедился корреспондент amic.ru на месте, сделать это невозможно, да и незачем: вся лишняя вода у комплекса хранится в пожарном резервуаре на случай ЧП, остальной водой сотрудники активно моют опалубки бассейнов.

Территория "Планеты Q"

А вот во время прогулки вдоль рухнувшего берега Барнаулки обнаружился любопытный факт: торчащая сливная труба, шедшая прямо под землей. В результате обвала грунта ее край оказался на всеобщем обозрении, к видимому неудовольствию местных жителей. Судя по всему, этот "обрубок" шел от одного из ближайших коттеджей, чья хозяйка по стечению обстоятельств буквально забросала жалобами различные инстанции, обвиняя в тех самых сливах "Планету Q". По всей видимости, женщина руководствовалась тактикой: лучшая защита – это нападение.

Корреспондент amic.ru также воочию убедился в том, что местная жительница не спешит исполнять решение суда по сносу незаконных построек (подробнее об этом можно почитать тут), примыкающих к новому парку, – здесь сейчас царит полная антисанитария, и без вмешательства контролирующих структур, по-видимому, все останется как есть.

Территория, примыкающая к развлекательному комплексу

Новый парк для поселка

Для нас провели небольшую импровизированную экскурсию и по новому парку, уже введенному в эксплуатацию, чья территория примыкает к "Планете Q". Этот объект благоустройства, кстати, уже успел вызвать немало критических замечаний в соцсетях и чатах у жителей Борзовой Заимки. Некоторые обвиняют владельцев развлекательного комплекса в том, что в парке будет идти бесконтрольная рубка. Также люди опасаются, что это навредит лесной экосистеме. Между тем на территории парка много аварийных деревьев, которые несут угрозу посетителям. Администрация парка неоднократно писала в соответствующие службы по вопросу решения этой проблемы, говорит Олег Репенко.

Все претензии жителей управляющий парирует: ничего страшного с этой территорий не произойдет. Напротив, планируется осушить болото и изгнать комаров, которые мешают всем жителям поселка, а не только гостям парка. Запланировано строительство бассейна, водяной горки, многоуровневой террасы с лежаками, озеро с рыбой и водоплавающими птицами, многоуровневой парковки для автомобилей, которая решит проблему трафика на дорогах в Борзовой Заимке. В итоге в парке можно будет сочетать активный отдых со спокойным времяпрепровождением на природе с видом на реку.

О незаконной рубке деревьев, как мы убедились на месте, речи не идет. Пока здесь частично осушено болото и приподнят уровень земли за счет завезенного в большом количестве грунта. Деревья же, часть из которых визуально выглядят больными (возможно всему виной излишняя влажность и тип почвы), никто не трогал: они все так же остаются на своем месте.

Как отметил наш собеседник, несмотря на то, что растительность существенно мешает дальнейшему благоустройству парка, трогать ее без разрешения никто не собирается. Пока было согласовано удаление только небольшого числа аварийных деревьев. Так, на участке площадью чуть больше 2,5 га разрешили снести 2 ивы, 17 берез, 23 клена и примерно 1000 "квадратов" небольшой поросли. Подано заявление на новое разрешение по сносу аварийных деревьев, которые были определены специалистами после осмотра территории.

Благоустройство нового парка отдыха

Тем не менее понемногу благоустройство территории уже идет: смонтированы беседки и большой бассейн площадью примерно 850 "квадратов". Рядом с ним появились копии статуй с острова Пасхи.

Уже известно, что в будущем парке появятся две волейбольные и одна мини футбольная площадка, комплекс тренажеров, пешеходные дорожки, каток для фигурного катания и т.п.

Категория "жалобщиков"

Главная претензия местных жителей последних лет – на чересчур шумные дискотеки и концерты, идущие в вечернее время, в этом году будет, похоже, решена. Собственник комплекса установил шатер со звукопоглощающей мембраной над зоной проведения активности прямо на улице, а также перенес концертную площадку вглубь комплекса на 200 м, что снизило уровень звука практически до нуля. Замеры шума, сделанные во время концертов, показали соответствие стандартам, прописанным в законе.

Напомним, ранее площадку неоднократно штрафовали после жалоб на громкие вечеринки.

В целом, как говорит Репенко, местные жители делятся на две категории. Это те, кто нормально относится к "Планете", понимая, что собственник взял заброшенную территорию старого пионерского лагеря, где собирались хулиганы, облагородил ее и сделал безопасной дорогу через лес. Новый комплекс уже успел стать популярным у тысяч барнаульцев, в том числе семей с детьми, которые специально приезжают сюда каждое лето.

Но есть и вторая категория людей – любящая писать жалобы. В том числе из корыстных побуждений, желая поправить свое материальное положение за счет заведения. В этот ряд укладываются истории о "сливе" нечистот, незаконно срубленных деревьях, завышенном звуке от концертов и т. д.

"Невзирая на то, что мы всегда идем навстречу, помогаем и самому поселку в плане благоустройства, создаем рабочие места, делаем хорошие скидки для жителей, сейчас за свой счет спасаем ситуацию с подмытым берегом (иначе жителей коттеджей просто смыло бы вместе с домами через несколько дней), все равно находятся недовольные", – подчеркнул предприниматель.

Amic.ru будет следить за развитием событий вокруг конфликта развлекательного центра с жителями поселка, а также появлением нового парка отдыха в Борзовой Заимке. Редакция готова выслушать и представить точку зрения противоположной стороны.