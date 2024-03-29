"Планета Q" через суд обязала жителей Борзовой Заимки снести незаконные постройки
Развлекательный комплекс доказал свою правоту после многомесячных разбирательств
29 марта 2024, 08:01, ИА Амител
Владелец развлекательного комплекса "Планета Q" в Борзовой Заимке Юрий Погуляев выиграл суд у жителей поселка. Согласно решению, они должны убрать все самовольные постройки с территории комплекса. В их числе - вольер для собак, сарай и выгребная яма, пишет "Атмосфера".
Соседи "Планеты Q" сливали нечистоты и выбрасывали мусор, на что неоднократно жаловались жители Борзовой Заимки. Также вырубались деревья непосредственно в паркой зоне. Ответчиками по делу выступили Любовь Кузнецова и Сергей Иванов. Теперь каждый из них должен за свой счет освободить земельный участок, арендуемый "Планетой Q", включая демонтаж многометрового ограждения. Кроме того, проигравшая сторона оплатит судебную экспертизу (около 40 тысяч рублей).
Как уже сообщалось, в прошлом году жители Борзовой Заимки неоднократно жаловались на развлекательный комплекс. В частности речь шла о вырубке деревьев и загрязнении территории. Часть жителей утверждала, что сотрудники "Планеты Q" сливают грязную воду из бассейнов и душевых кабин в овраг. Однако суд доказал, что речь шла именно о нечистоплотных соседях комплекса.
"По факту речь шла о самозахвате земли комплекса со стороны соседей. Часть из них таким образом, вероятно, пыталась помешать строительству парка. В настоящее время данная территория уже облагорожена и приведена в соответствие действующим нормам", - цитирует "Атмосфера" юриста Юлию Печатнову. По ее словам, соседи не только возвели на чужой территории ряд строений, но и осуществляли незаконную вырубку деревьев.
Напомним, ранее к работе "Планеты Q" жители поселка высказывали претензии из-за шумных вечеринок. В результате площадку несколько раз штрафовали. Как уже сообщалось, рядом с развлекательным центром в скором времени должен появиться парк культуры и отдыха. Здесь запланирован бассейн, беседки, малые архитектурные формы, парковка, биотуалеты и т.д. Разрешение выдала администрация города.
08:08:24 29-03-2024
Суд указал кто здесь с..л.
08:17:18 29-03-2024
Это вроде оправдания за причиненные неудобства другим жителям?
08:21:34 29-03-2024
У кого больше денег, у того и больше прав, и с этим, увы, ничего не поделать
08:37:04 29-03-2024
Гость (08:21:34 29-03-2024) У кого больше денег, у того и больше прав, и с этим, увы, ни... Того публично в чане с нечистотами провезти по всем улицам города, чтоб прям хлебал! Может и больше хлебнет.
08:48:34 29-03-2024
Это Капитализм! Детка. --- В Советское время мы не всё знали о Социализме! Но за то все знали о Капитализме!... ©
08:49:27 29-03-2024
Типа, Палестина и Израиль? Да?
10:14:32 29-03-2024
ничего не понятно... Какие соседи, как они вообще на чужой территории обустроились? история не раскрыта, начните с начала
11:03:02 29-03-2024
довыёживались )))
11:07:20 29-03-2024
Похоже ответка прилетела за правакачания местных аборигенов.
Так бывает между соседями.
13:02:47 29-03-2024
Очень интересно. В другом источнике написано, что погуляеву предписали освободить участок и демонтировать бетонное ограждение, незаконно установленное на муниципальной собственности.