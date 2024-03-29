Развлекательный комплекс доказал свою правоту после многомесячных разбирательств

29 марта 2024, 08:01, ИА Амител

Фото: ТГ-канал развлекательного комплекса "Планета Q"

Владелец развлекательного комплекса "Планета Q" в Борзовой Заимке Юрий Погуляев выиграл суд у жителей поселка. Согласно решению, они должны убрать все самовольные постройки с территории комплекса. В их числе - вольер для собак, сарай и выгребная яма, пишет "Атмосфера".

Соседи "Планеты Q" сливали нечистоты и выбрасывали мусор, на что неоднократно жаловались жители Борзовой Заимки. Также вырубались деревья непосредственно в паркой зоне. Ответчиками по делу выступили Любовь Кузнецова и Сергей Иванов. Теперь каждый из них должен за свой счет освободить земельный участок, арендуемый "Планетой Q", включая демонтаж многометрового ограждения. Кроме того, проигравшая сторона оплатит судебную экспертизу (около 40 тысяч рублей).

Как уже сообщалось, в прошлом году жители Борзовой Заимки неоднократно жаловались на развлекательный комплекс. В частности речь шла о вырубке деревьев и загрязнении территории. Часть жителей утверждала, что сотрудники "Планеты Q" сливают грязную воду из бассейнов и душевых кабин в овраг. Однако суд доказал, что речь шла именно о нечистоплотных соседях комплекса.

"По факту речь шла о самозахвате земли комплекса со стороны соседей. Часть из них таким образом, вероятно, пыталась помешать строительству парка. В настоящее время данная территория уже облагорожена и приведена в соответствие действующим нормам", - цитирует "Атмосфера" юриста Юлию Печатнову. По ее словам, соседи не только возвели на чужой территории ряд строений, но и осуществляли незаконную вырубку деревьев.

Напомним, ранее к работе "Планеты Q" жители поселка высказывали претензии из-за шумных вечеринок. В результате площадку несколько раз штрафовали. Как уже сообщалось, рядом с развлекательным центром в скором времени должен появиться парк культуры и отдыха. Здесь запланирован бассейн, беседки, малые архитектурные формы, парковка, биотуалеты и т.д. Разрешение выдала администрация города.