По "Сумеркам" снимут сериал

В производстве хотят задействовать автора оригинальных книг Стефани Майер

20 апреля 2023, 09:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Во франшизе "Сумерки" планируют снять сериал. Об этом сообщает портал The Hollywood Reporter, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что авторы находятся на стадии идеи и не хотят продавать её, пока зачатки сериальной адаптации не будут готовы.

Производством занимается Lionsgate Television, а к работе над сериалом хотят привлечь автора оригинальных книг Стефани Майер.

Отметим, что по франшизе "Сумерки" ранее сняли пять фильмов.