По "Сумеркам" снимут сериал
В производстве хотят задействовать автора оригинальных книг Стефани Майер
20 апреля 2023, 09:16, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Во франшизе "Сумерки" планируют снять сериал. Об этом сообщает портал The Hollywood Reporter, ссылаясь на свои источники.
Отмечается, что авторы находятся на стадии идеи и не хотят продавать её, пока зачатки сериальной адаптации не будут готовы.
Производством занимается Lionsgate Television, а к работе над сериалом хотят привлечь автора оригинальных книг Стефани Майер.
Отметим, что по франшизе "Сумерки" ранее сняли пять фильмов.
Комментарии 0