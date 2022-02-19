Новая дата вторжения и ядерная война. О чём рассказал Байден после обострения конфликта на Украине?

18 февраля ситуация вокруг конфликта в Донбассе накалилась — жителей ДНР и ЛНР эвакуируют в Россию. Представители республик сообщают об атаках со стороны украинских войск. В связи с этим президент США Джо Байден созвал пресс-конференцию, на которой прокомментировал эскалацию противостояния.

Байден утверждает, передаёт ТАСС, что силы России нападут на Украину в предстоящие дни. Президент США уверяет, что российские войска окружили Украину со стороны Белоруссии, вдоль российской границы с Украиной и до Чёрного моря на юге. Байден считает, что целью России станет атака на Киев, где живут 2,8 млн человек.

Президент США напомнил, что на 24 февраля запланировала встреча госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Байден утверждает: если Россия начнёт атаку до этого срока, это будет означать, в Москве «захлопнули дверь для дипломатии и выбрали войну». По словам американского лидера, в таком случае «Россия заплатит очень высокую цену».

Также Байден заявил, что ЛНР и ДНР виноваты в нарушении прекращения огня в Донбассе, передают «Известия». По его мнению, «поддерживаемые РФ силы» пытаются спровоцировать Киев на эскалацию ситуации в регионе.

Байден считает, что президент России Владимир Путин даже отдалённо не рассматривает возможность применения ядерного оружия из-за ситуации в Донбассе. Однако он заявил, что Путин «сосредоточен на том, чтобы убедить мир в своей способности изменить динамику в Европе».