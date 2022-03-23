Россия переведет расчеты за поставки газа в рубли

Принято решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. Об этом объявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что оплата валютой российских товаров, поставляемых в США и ЕС, стала бессмысленной, поскольку эти страны, заморозив российские активы, «в принципе объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией».

На фоне этих новостей курс доллара опустился ниже 100 рублей, а в моменте падения достигал отметки в 95 рублей.