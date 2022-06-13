В Кремле раскрыли неизменные приоритеты Владимира Путина
По словам Дмитрия Пескова, таких приоритетов — два
13 июня 2022, 14:30, Никита Черников
Развитие России и повышение уровня жизни граждан — неизменные приоритеты для президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью ТАСС.
«Конечно же, главное для нашего президента — это развитие России и повышение уровня жизни наших граждан. Это всегда было, есть и остаётся главным для нашего президента», — сказал он.
Ранее Путин заявил, что через 10 лет Россия будет жить лучше.
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