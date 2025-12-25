Пробки сковали дороги вечернего Барнаула. Куда не стоит ехать

Ситуация привела к значительным затруднениям в движении по всему городу

25 декабря 2025, 17:55, ИА Амител

Пробки в Барнауле / Фото: yandex.ru/maps

Значительные транспортные заторы парализовали дороги Барнаула в вечерний час пик 25 декабря. На основных магистралях города образовались многокилометровые очереди из автомобилей, а уровень загруженности на ряде участков достигал девяти баллов.

Самая протяженная пробка растянулась от перекрестка у проспекта Строителей до проспекта Ленина. Серьезный затор также наблюдался на участке от улицы Гоголя, 38, до Красноармейского проспекта и на самом проспекте Ленина. Большая очередь машин скопилась от Иверской церкви до проспекта Строителей.

Пробки образовались и на других ключевых улицах города. Барнаульцам рекомендовали избегать поездок по улицам Попова, Балтийской и Взлетной. Затор также фиксировался на Партизанской улице от дома № 176а до проспекта Ленина и на шоссе Ленточный Бор в направлении центра города.