Пробки сковали дороги вечернего Барнаула. Куда не стоит ехать
Ситуация привела к значительным затруднениям в движении по всему городу
25 декабря 2025, 17:55, ИА Амител
Значительные транспортные заторы парализовали дороги Барнаула в вечерний час пик 25 декабря. На основных магистралях города образовались многокилометровые очереди из автомобилей, а уровень загруженности на ряде участков достигал девяти баллов.
Самая протяженная пробка растянулась от перекрестка у проспекта Строителей до проспекта Ленина. Серьезный затор также наблюдался на участке от улицы Гоголя, 38, до Красноармейского проспекта и на самом проспекте Ленина. Большая очередь машин скопилась от Иверской церкви до проспекта Строителей.
Пробки образовались и на других ключевых улицах города. Барнаульцам рекомендовали избегать поездок по улицам Попова, Балтийской и Взлетной. Затор также фиксировался на Партизанской улице от дома № 176а до проспекта Ленина и на шоссе Ленточный Бор в направлении центра города.
17:59:36 25-12-2025
Сиреневая и та стоит.
19:52:54 25-12-2025
Как последний день Помпеи... Сметают с полок все! Что даже месяцами не продавалось. Носятся как угорелые. Жутко тупят на дорогах. Как последний день живут.
22:58:27 25-12-2025
Гость (19:52:54 25-12-2025) Как последний день Помпеи... Сметают с полок все! Что даже м... Каждый год одно и то же, уехал в 15 с работы чтобы потом 2 часа не ехать)). Скорее бы уже прошли эти Дни))