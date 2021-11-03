Владелец сети "Рельеф" находится на грани банкротства из-за пандемии

За время коронавируса закрылись пять залов и накопились долги

3 ноября 2021, 11:48, Федор Журавлев

Создатель сети тренажерных залов "Рельеф" Алексей Меркулов находится на грани банкротства, сообщает "Политсибру". Причиной стали пандемийные ограничения, из-за которых он потерял значительную часть бизнеса.

За время коронавируса закрылись пять филиалов "Рельефа". У компании накопились долги на 35 млн рублей, особенно по аренде помещений. Только за 2021 год в адрес Меркулова направили 19 заявлений с требованиями взыскать долги. 

Сейчас бизнесмена пытаются обанкротить, а сетью залов руководят соучредители, среди которых Меркулов больше не числится. Компанией управляют несколько инвесторов, а Меркулов занимается тренерской работой и консультированием владельцев. Будущее "Рельефа" он оценивает оптимистично, в отличие от своих перспектив по поводу банкротства. 

"Сейчас заберут помещение на Союза Республик, пару недель назад машину забрали, в ближайшее время меня из квартиры выселяют с маленьким ребёнком. Ситуация у меня жёсткая. Мне бы закрыть банкротство и найти, где жить", – рассказал Меркулов.

Сейчас в сети "Рельеф" осталось 13 залов: 10 – в Барнауле, по одному – в Новоалтайске, Заринске и Бийске. До пандемии в крае было открыто более 20 филиалов. 

Алексей Меркулов – не только бизнесмен, но и депутат Барнаульской гордумы. По итогам 2020 года он стал одним из самых богатых членов собрания, его годовой доход составил 20,3 млн рублей. 

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