До +14 и дождь. Какая погода ждет Алтайский край 13 апреля

В краевой столице воздух прогреется до +7 градусов

13 апреля 2026, 06:00, ИА Амител

До +14 градусов потеплеет по югу Алтайского края днем 13 апреля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра. В целом по краю +4...+9 градусов.

Местами синоптики обещают небольшие дожди, мокрый снег и гололедные явления. Ветер западный с переходом на северный, 5–10 м/с, по востоку местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле ожидается +5...+7 градусов. В первой половине дня небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега. Ветер западный с переходом на северный, 5–10 м/с.