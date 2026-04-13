Новый ЦУМ в Барнауле вырос до второго этажа и почти сравнялся с соседней пятиэтажкой. Фото

Комплекс обещают достроить к маю 2028 года

13 апреля 2026, 07:00, ИА Амител

Стройка нового ЦУМа, апрель 2026 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Здание нового ЦУМа в центре Барнауле продолжает "расти". Сейчас рабочие завершают возведение стен второго уровня. Масштаб проекта уже виден невооруженным глазом — несмотря на то, что сейчас строятся только первые этажи, здание по высоте уже практически сравнялось с соседней пятиэтажкой. По всему периметру площадки отчетливо просматриваются будущие арочные пролеты , а со стороны улицы Димитрова начала формироваться входная группа.

Согласно архитектурному решению, это будет современный комплекс с массивным двухэтажным стилобатом для торговых залов и кафе, над которым позже вырастут две башни — 12 и 18 этажей — с офисами и четырехзвездочным отелем. Проект также предусматривает создание внутреннего дворика и уютных террас для летних площадок.

Напомним, что активная фаза наземного строительства началась после смены подрядчика: с ноября 2025 года на объект зашла новосибирская компания "СМК-Сибирь" , которая сменила предыдущих строителей после завершения фундаментных работ на месте снесенного старого здания.