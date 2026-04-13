Новый ЦУМ в Барнауле вырос до второго этажа и почти сравнялся с соседней пятиэтажкой. Фото
Комплекс обещают достроить к маю 2028 года
13 апреля 2026, 07:00, ИА Амител
Здание нового ЦУМа в центре Барнауле продолжает "расти". Сейчас рабочие завершают возведение стен второго уровня. Масштаб проекта уже виден невооруженным глазом — несмотря на то, что сейчас строятся только первые этажи, здание по высоте уже практически сравнялось с соседней пятиэтажкой. По всему периметру площадки отчетливо просматриваются будущие арочные пролеты, а со стороны улицы Димитрова начала формироваться входная группа.
Согласно архитектурному решению, это будет современный комплекс с массивным двухэтажным стилобатом для торговых залов и кафе, над которым позже вырастут две башни — 12 и 18 этажей — с офисами и четырехзвездочным отелем. Проект также предусматривает создание внутреннего дворика и уютных террас для летних площадок.
Напомним, что активная фаза наземного строительства началась после смены подрядчика: с ноября 2025 года на объект зашла новосибирская компания "СМК-Сибирь", которая сменила предыдущих строителей после завершения фундаментных работ на месте снесенного старого здания.
08:33:07 13-04-2026
Авторы статьи видимо ничего не слышало про термин "перспектива" - при определённой ей текущую высоту ЦУМа можно сравнить и с небоскрёбами... а по факту, судя по фотографиям, здание выросло до третьего этажа соседствующего с ним дома по адресу Ленина, 53.
09:26:14 13-04-2026
@ (08:33:07 13-04-2026) Авторы статьи видимо ничего не слышало про термин "перспекти... вы видимо не местный - склон ленинского к речному составляет около 7 градусов
09:38:53 13-04-2026
Musik (09:26:14 13-04-2026) вы видимо не местный - склон ленинского к речному составляет... От неместного слышу.
Проезжаю периодически мимо стройки - так что можно предметно поспорить...
12:48:09 13-04-2026
Там же вроде фундамент треснул...
14:27:30 13-04-2026
Гость (12:48:09 13-04-2026) Там же вроде фундамент треснул...... Так то у гостиницы Центральная треснул.
14:26:36 13-04-2026
на колизей похоже
15:42:35 13-04-2026
Фундамент был сделан из более низкой марки бетона. Но видимо все в порядке
18:16:47 13-04-2026
Больше похож на саркофаг. Может там кого-то захоронить хотят, так сказать, на века? Монументальное железобетонное НЕЧТО.
13:59:49 14-04-2026
А вот ущербно выглядящий аппендикс, в виде одноэтажного павильона с тревелерс кофе внутри, останется так же портить вид?