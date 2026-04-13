Строительство резиденций "Сахаров Парк" в Барнауле продолжают по графику

Застройщик рассказал о ходе возведения проекта в апреле 2026 года

13 апреля 2026, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFGxo6Fb

Строительство "Сахаров Парка" / Фото: Максим Кравченко

В центре Барнаула продолжается строительство резиденций "Сахаров Парк". Проект реализуют по графику. На площадке одновременно ведут монолитные, фасадные и инженерные работы, переходя от конструктивных этапов к формированию архитектуры и внутренних систем. Резиденции "Сахаров Парк" — комплекс из трех 16-этажных Башен, соединенных трехэтажными Секциями. Премиальный проект объединит современный дизайн, продуманный ландшафт и развитую инфраструктуру — здесь будут жилые резиденции, подземный паркинг, коммерческие помещения и рекреационные зоны для прогулок и отдыха.

Башни

Сейчас во второй Башне строители продолжают утепление и облицовку фасада керамическим кирпичом. Параллельно ведут монтаж внутренних инженерных систем: вентиляции, отопления, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также системы водяного пожаротушения. Также приступили к монтажу светопрозрачных конструкций.

В Башне №3 монолитные работы находятся на завершающем этапе — строители выполняют выход на кровлю и устройство парапета. Продолжают облицовку фасада, возведение наружных и внутренних кирпичных стен.

Строительство "Сахаров Парка" / Фото: Максим Кравченко

Паркинг и секции

В подземном паркинге ведут бетонные работы. Специалисты также выполняют гидроизоляцию и утепление наружных стен подземной части здания.

В Секции №1 продолжают армирование и бетонирование фундаментной плиты, а также возведение вертикальных конструкций подвала. Во второй Секции активно ведут армирование и бетонирование вертикальных конструкций на верхнем техническом этаже. А в третьей — работают над монолитными конструкциями третьего и технического этажей.

Ознакомиться с проектом можно в центре продаж.

Центр продаж резиденций "Сахаров Парк"

Адрес: Социалистический пр., 109

Тел.: +7 (3852) 570-777

Сайт

Проектная декларация на наш.дом.рф. Застройщик – ООО СЗ "Домстрой-Барнаул22".

ИП Андреева Елена Александровна

Реклама