Депутаты намерены изменить федеральное законодательство, сделав его более строгим для безалаберных охотников за россыпным золотом

13 апреля 2026, 08:16, ИА Амител

Золото, слиток / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Хотя попытка добиться моратория на добычу россыпного золота не увенчалась успехом, Алтайский край получил от федеральных властей инструкцию о том, как противостоять этому виду хозяйственной деятельности. При этом сам мораторий все еще может стать реальностью. Об этом 10 апреля в ходе общения с журналистами перед совещанием Министерства природных ресурсов и экологии об итогах работы в 2025 году рассказал председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов.

Как сообщил политик, краевой парламент в 2025 году обратился к правительству России с просьбой запретить добычу россыпного золота в восьми районах Алтайского края. Ответом стал не отказ, а "порядок" работы с золотодобытчикам.

«Откровенно говорю, [нам рассказали], как препятствовать золотодобыче. Но мораторий не наложили», — рассказал политик.

Общий ущерб от работы трех золотодобывающих компаний в регионе, как сообщил депутат, оценили в 421 млн рублей. При этом бюджет региона получил от этой деятельности за десять лет лишь 152 млн рублей: это 0,02% от его величины. Также Серов напомнил, что от работы старателей пострадали и земли сельхозназначения, выведенные из данного оборота. Из-за аренды этих земель золотодобытчиками бюджет края недополучает еще 18 млн рублей.

Необходимо отметить: проблемной для природы региона является именно добыча россыпного золота.

«Добыча ведется варварским способом. Технология старая, не предусматривающая рекультивации земель», — пояснил Серов.

Такая деятельность, как подчеркнул политик, наносит природе региона колоссальный ущерб, а также нарушает водный баланс. В результате этого в районах, где велась добыча, подземные воды поднялись к поверхности и жители муниципалитетов страдают от снизившегося качества воды.

Что касается конкретных направлений борьбы с "россыпной" золотодобычей, то депутаты намерены добиться более строгого характера выдачи соответствующих лицензий. Он, по словам Серова, сегодня носит "заявительный характер".

«Любой написал заявление и получил лицензию», — пояснил политик.

В АКЗС ситуацию хотят изменить, для чего опять же потребуется работа на федеральном уровне. Помимо этого, среди целей депутатов принятие законодательной нормы, согласно которой лицензии у золотодобытчиков в случае нарушений будут оперативно изымать.

Наконец, последняя инициатива алтайских парламентариев в этом направлении — обязательное создание компаниями при получении лицензий на золотодобычу гарантийного фонда. За счет этих средств и будут рекультивировать землю, где шла эта деятельность.

При этом сейчас, как сообщил депутат, сами золотодобытчики даже пытаются оспорить краснокнижный статус растений (кандык сибирский, рябчик шахматный), которые самим своим существованием в регионе и стали препятствием для добычи золота.

Напомним, самый громкий конфликт, связанный с золотодобычей в Алтайском крае, разгорелся в Солонешенском районе. Работы на территории муниципалитета вело ООО "Артель Солнечная", директор которой Сергей Матвеев стал фигурантом уголовного дела по статье 246 УК РФ ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ").

По версии следствия, "Артель Солнечная" в 2024–2025 годах разрушила на территории района почву и уничтожила местообитания растений, в том числе краснокнижных. Общий ущерб от деятельности старателей оценили в 211 млн рублей. В настоящее время Росприроднадзор через суд требует от золотодобытчиков восстановить земли, пострадавшие от работ.