Дело возбудили против сотрудника колонии в Горном Алтае, откуда сбежал рецидивист Титанаков

В Республике Алтай следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудника колонии-поселения в Майминском районе, из которой сбегал рецидивист Василий Титанаков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

По версии следствия, 12 июня работник исправительного учреждения в нарушение установленного порядка без сопровождения отправил заключённого за пределы колонии для выполнения «отдельных работ».

В итоге Титанаков сбежал, его удалось поймать только спустя шесть дней — 18 июня. Уголовное дело о его побеге расследуют сотрудники МВД.

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Происшествия Полицейские поймали сбежавшего из алтайской колонии рецидивиста Титанакова

42-летний Василий Титанаков был судим девять раз. В последний раз, в 2015 году, был осуждён за то, что ударил 90-летнего деда по голове поленом, отчего тот после скончался. В колонии-поселении он досиживал 10-летний срок, выйти на свободу должен был в 2024-м, а в этом году уже имел право условно-досрочно освободиться.