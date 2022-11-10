Метели и гололед. О погоде в Алтайском крае 11 ноября

От -1 до +4 градусов ожидается днём в Алтайском крае 11 ноября. Как сообщает региональный Гидрометцентр, на большей части территории ожидается небольшой снег, иногда мокрый.

Местами возможны метели. На дорогах в отдельных районах гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле от -1 до +1 градуса. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.