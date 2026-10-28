В России скорректируют поисковую выдачу при запросах об абортах
Нововведение нацелено на повышение демографии
28 октября 2026, 15:06, ИА Амител
Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по корректировке поисковой выдачи по запросам об абортах. Такое решение принято по итогам заседания Совета при главе государства по реализации государственной демографической и семейной политики от 29 мая 2026 года. Информацию об этом разместили в перечне поручений на сайте Кремля.
Выполнить задачу необходимо до 15 декабря.
"Правительству Российской Федерации представить предложения по обеспечению приоритетного индексирования поисковыми системами информационных ресурсов, предоставляющих социальную поддержку женщинам, находящимся в ситуации репродуктивного выбора, при запросе ими информации об услугах по искусственному прерыванию беременности", — говорится в документе.
К этому же сроку российский лидер поручил правительству сформировать предложения по запуску в регионах проектов комплексного развития территорий. При их разработке необходимо учесть необходимость повышения демографического потенциала. Они также должны включать развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур.
15:19:51 28-10-2026
Жизнь скорректировать не получится. Интересная новость дающее представление о методах управления массами. Как мы вам рассказали так вы и живёте.
15:26:54 28-10-2026
Бизнесы закрываются, ипотека конская, в садик и школу место еще отвоевать надо, беспилотники, к врачу не попасть, роддома закрывают, налоги повышают, утиль сбор, техсбор, бабушек с пенсии погнали на работу. О какой демографии вы говорите? Такое ощущение, что те кто пишут законы, настолько оторвались от реальности...
15:36:43 28-10-2026
Гость (15:26:54 28-10-2026) Бизнесы закрываются, ипотека конская, в садик и школу место ... плак..
15:28:06 28-10-2026
насильно ловить,оплодотворять,запрещать гуглить про аборт.. все как ломанулись рожать
15:33:58 28-10-2026
Какое прекрасное слово "корректировка" тогда помню с тарифами разбирались выяснилось, что они тоже не выросли, а произошла корректировка
15:47:39 28-10-2026
Всегда знала, что информацию на искать на нескольких языках, а потом хорошенько аналировать. Так что учите английский и китайский...
08:41:14 29-10-2026
Olga (15:47:39 28-10-2026) Всегда знала, что информацию на искать на нескольких языках,... Анализировать это одно. но вы можете и аналировать.
18:43:13 28-10-2026
Сарафанное радио слабо скорректировать? Идеологи….
18:50:04 28-10-2026
Гайки туже и туже
13:30:39 29-10-2026
Если нас официально 145 лямов, а не под 90, то смысл поднимать такой кипишь?