Нововведение нацелено на повышение демографии

28 октября 2026, 15:06, ИА Амител

Тест на беременность / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по корректировке поисковой выдачи по запросам об абортах. Такое решение принято по итогам заседания Совета при главе государства по реализации государственной демографической и семейной политики от 29 мая 2026 года. Информацию об этом разместили в перечне поручений на сайте Кремля.

Выполнить задачу необходимо до 15 декабря.

"Правительству Российской Федерации представить предложения по обеспечению приоритетного индексирования поисковыми системами информационных ресурсов, предоставляющих социальную поддержку женщинам, находящимся в ситуации репродуктивного выбора, при запросе ими информации об услугах по искусственному прерыванию беременности", — говорится в документе.

К этому же сроку российский лидер поручил правительству сформировать предложения по запуску в регионах проектов комплексного развития территорий. При их разработке необходимо учесть необходимость повышения демографического потенциала. Они также должны включать развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур.