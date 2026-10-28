Специальную ипотечную программу для ученых хотят создать в России
Мера направлена на решение жилищного вопроса в научной среде и удержание кадров в профессии
28 октября 2026, 15:15, ИА Амител
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко выступил с инициативой разработки многоуровневой программы ипотечного кредитования для ученых. Программа предусматривает различные формы поддержки: от предоставления социального жилья студентам и аспирантам до снижения процентной ставки или частичного погашения ипотечного кредита за научные достижения и присвоение ученых званий, пишет РИА Новости.
"Очень важно, чтобы желание заниматься научной деятельностью не обрывалось из-за жилищного вопроса. Так, на первом этапе можно рассмотреть предоставление молодым кадрам — студентам и аспирантам — жилья соцнайма. Позже, когда у них появится первая работа и возможность приобрести собственное жилье, детально проработать программу ипотеки для ученых", — сказал Аксененко.
Парламентарий заявил, что совместно с профсоюзом Российской академии наук займется разработкой новой программы ипотеки для научных работников.
"Адресная ипотека по профессиям имеет огромное значение для развития профессионального образования и закрепления людей в профессии. Кроме того, именно ипотека часто становится якорем, «притягивающим» специалистов в регионы и научные центры. Одним из важных предложений стала идея о многоступенчатой поддержке ученых — от студенческой скамьи до построения карьеры", — добавил Аксененко.
Он предложил повысить возрастной порог для "молодого ученого" и снизить ставку по ипотеке или списать часть долга за новые научные открытия или получение ученой степени.
"А учитывая этот момент, стоит отметить, что «доктора наук» до 35 лет можно просто не успеть получить. Поэтому основным здесь должен стать не возрастной, а научный ценз", — подчеркнул депутат.
Ранее сообщалось, что сельская ипотека "сжалась", но продолжает работать.
15:32:40 28-10-2026
Средняя ЗП научного сотрудника в Барнауле за 2026г составляет 33 тысячи рублей. Тут помимо специальной программы ещё и вакцина для бессмертия нужна
16:24:42 28-10-2026
Гость (15:32:40 28-10-2026) Средняя ЗП научного сотрудника в Барнауле за 2026г составляе... Ну тут кто как сотрудничал. Ко то за 33 тыщ р, кто то за,3, 3 млн. От сотрудника заисит.
15:43:28 28-10-2026
Вы уважаемые правители не понимаете самой сути проблемы!!! - надо людям платить достойно! и не надо будет изобретать всякие программы - они сами купят все что им надо......
15:44:40 28-10-2026
Есть в горах один академик, так он нормально так бабла поднимает
16:22:34 28-10-2026
Бесплатный проезд для очников уже "одобрили"
00:24:38 29-10-2026
нормальные ученые бегут из страны, а то тут за любой чих дело заведут за измену. в таких условиях и нищей зп двигать науку - дураков нет. так еще и все расходы на науку порезали и уже не первый год. умные люди сейчас России не нужны... нужны покорные