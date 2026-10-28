Мера направлена на решение жилищного вопроса в научной среде и удержание кадров в профессии

28 октября 2026, 15:15, ИА Амител

Ипотека, покупка / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко выступил с инициативой разработки многоуровневой программы ипотечного кредитования для ученых. Программа предусматривает различные формы поддержки: от предоставления социального жилья студентам и аспирантам до снижения процентной ставки или частичного погашения ипотечного кредита за научные достижения и присвоение ученых званий, пишет РИА Новости.

"Очень важно, чтобы желание заниматься научной деятельностью не обрывалось из-за жилищного вопроса. Так, на первом этапе можно рассмотреть предоставление молодым кадрам — студентам и аспирантам — жилья соцнайма. Позже, когда у них появится первая работа и возможность приобрести собственное жилье, детально проработать программу ипотеки для ученых", — сказал Аксененко.

Парламентарий заявил, что совместно с профсоюзом Российской академии наук займется разработкой новой программы ипотеки для научных работников.

"Адресная ипотека по профессиям имеет огромное значение для развития профессионального образования и закрепления людей в профессии. Кроме того, именно ипотека часто становится якорем, «притягивающим» специалистов в регионы и научные центры. Одним из важных предложений стала идея о многоступенчатой поддержке ученых — от студенческой скамьи до построения карьеры", — добавил Аксененко.

Он предложил повысить возрастной порог для "молодого ученого" и снизить ставку по ипотеке или списать часть долга за новые научные открытия или получение ученой степени.

"А учитывая этот момент, стоит отметить, что «доктора наук» до 35 лет можно просто не успеть получить. Поэтому основным здесь должен стать не возрастной, а научный ценз", — подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что сельская ипотека "сжалась", но продолжает работать.