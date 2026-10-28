В Росреестре перечислили самые короткие и длинные названия населенных пунктов России
Среди лидеров по краткости — Ям и Яр, а абсолютный рекордсмен по длине — поселок в Московской области
28 октября 2026, 15:01, ИА Амител
В Росреестре рассказали РИА Недвижимость о самых коротких и самых длинных названиях населенных пунктов в России. Минимальная длина названия деревни, села или поселка — всего два символа. Таких населенных пунктов в стране свыше 50.
Чаще всего встречаются названия Ям (12 населенных пунктов — например, в Московской и Кировской областях) и Яр (11 пунктов). Также в списке есть Ик, Ыб, Иж, Ая, Ук и Иг. Среди городов самые лаконичные названия состоят из трех букв. В их числе — Бор, Обь, Оса, Оха, Дно, Гай, Буй, Уфа, Аша, Зея, Нея, Реж, Сим, Уяр, Шуя и Южа.
Что касается длинных названий, то чаще всего внушительной длиной отличаются сельские населенные пункты: нередко их наименования складывались из описательных или составных частей. Абсолютный рекорд держит поселок Центральной усадьбы совхоза "40 лет Великого Октября" в Зарайском районе Московской области — в его названии с учетом кавычек 54 символа.
Село Кременчуг‑Константиновское в Баксанском районе Кабардино‑Балкарии — рекордсмен по длине среди названий без пробелов, но с дефисом. Среди однословных топонимов самые длинные — село Верхненовокутлумбетьево в Матвеевском районе Оренбургской области и село Старокозьмодемьяновское в Тамбовской области.
Если смотреть только на города, то самое протяженное название — у Александровска‑Сахалинского в Сахалинской области.
16:54:57 28-10-2026
Вау! Полезная, важная и актуальная информация. Теперь пусть подсчитают количество средних названий. Потом количество ниже средних названий и ввше средних названий. Информация - эфто сила.
23:49:34 28-10-2026
Гость (16:54:57 28-10-2026) Вау! Полезная, важная и актуальная информация. Теперь пусть ... владеешь информацией? владеешь МИРОМ!
22:27:09 28-10-2026
еще Ая и Яя.....!!!