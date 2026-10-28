Среди лидеров по краткости — Ям и Яр, а абсолютный рекордсмен по длине — поселок в Московской области

28 октября 2026, 15:01, ИА Амител

Жителей и гостей города просят заранее планировать свои поездки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Росреестре рассказали РИА Недвижимость о самых коротких и самых длинных названиях населенных пунктов в России. Минимальная длина названия деревни, села или поселка — всего два символа. Таких населенных пунктов в стране свыше 50.

Чаще всего встречаются названия Ям (12 населенных пунктов — например, в Московской и Кировской областях) и Яр (11 пунктов). Также в списке есть Ик, Ыб, Иж, Ая, Ук и Иг. Среди городов самые лаконичные названия состоят из трех букв. В их числе — Бор, Обь, Оса, Оха, Дно, Гай, Буй, Уфа, Аша, Зея, Нея, Реж, Сим, Уяр, Шуя и Южа.

Что касается длинных названий, то чаще всего внушительной длиной отличаются сельские населенные пункты: нередко их наименования складывались из описательных или составных частей. Абсолютный рекорд держит поселок Центральной усадьбы совхоза "40 лет Великого Октября" в Зарайском районе Московской области — в его названии с учетом кавычек 54 символа.

Село Кременчуг‑Константиновское в Баксанском районе Кабардино‑Балкарии — рекордсмен по длине среди названий без пробелов, но с дефисом. Среди однословных топонимов самые длинные — село Верхненовокутлумбетьево в Матвеевском районе Оренбургской области и село Старокозьмодемьяновское в Тамбовской области.

Если смотреть только на города, то самое протяженное название — у Александровска‑Сахалинского в Сахалинской области.