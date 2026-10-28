Такие рационы не учитывают индивидуальные особенности организма — состояние здоровья, хронические заболевания, уровень физической нагрузки и даже возраст

28 октября 2026, 15:45, ИА Амител

Диета / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Нейросети, разрабатывающие строгие диеты с множеством ограничений, могут вызвать или усилить нарушения пищевого поведения у людей, подверженных тревожности, заявила врач-диетолог Ольга Чунтонова в интервью ТАСС.

"Если человек получает жесткий рацион от ИИ с большим количеством запретов, начинает бояться выйти за рассчитанное количество килокалорий, делит продукты на «хорошие» и «плохие» и испытывает чувство вины за любое отклонение от плана, это может усиливать нездоровую фиксацию на еде", — сказала она.

Диетолог подчеркнула, что подсчет калорий сам по себе не всегда провоцирует расстройство пищевого поведения. Однако у людей с повышенной тревожностью, склонностью к перееданию или уже имеющимися нарушениями в этой сфере, чрезмерный контроль за своим рационом может усугубить проблему.

Следование строгому алгоритму питания часто вызывает стресс, когда пациент отклоняется от установленного плана даже на незначительное количество. Это может привести к срывам и ухудшению эмоционального состояния, заключила эксперт.

Ранее врач сообщил, что читмил может сорвать похудение и навредить здоровью.