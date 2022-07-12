В Крыму задержали избивших военного в одежде с Z-символикой
С ними работают правоохранители
12 июля 2022, 13:46
Подозреваемые в избиении контрактника в Судаке на юго-востоке Крыма задержаны, сообщил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков в Telegram.
По его словам, сейчас с задержанными работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, неизвестные избили военнослужащего за одежду с Z-символикой. Контрактник лечился в местном санатории, напали на него в районе набережной.
По данным Крючкова, злоумышленников было трое.
Комментарии
Новости партнеров