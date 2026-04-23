В Кремле опровергли слухи о грядущих перестановках в кабмине

Пресс-секретарь президента назвал разговоры о кадровых изменениях "традиционной забавой в телеграм-каналах"

23 апреля 2026, 13:45, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Александр Юнашев, журналист кремлевского пула, спросил у Дмитрия Пескова, возможны ли перестановки в правительстве на фоне недавних критических замечаний Владимира Путина по поводу экономического роста.

«Это традиционная забава в телеграм-каналах. Не верьте!» — со смехом ответил пресс-секретарь президента.

Ранее бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня опубликовала в своем аккаунте в Instagram* видеообращение к президенту России Владимиру Путину "от лица народа". В ролике она поддержала президента, но сказала, что он многого не знает о том, что происходит в России. Боня убеждена, что от Путина скрывают реальное положение дел, потому что все боятся его.

* Принадлежит компании Мeta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ