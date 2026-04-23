В Кремле опровергли слухи о грядущих перестановках в кабмине
Пресс-секретарь президента назвал разговоры о кадровых изменениях "традиционной забавой в телеграм-каналах"
23 апреля 2026, 13:45, ИА Амител
Александр Юнашев, журналист кремлевского пула, спросил у Дмитрия Пескова, возможны ли перестановки в правительстве на фоне недавних критических замечаний Владимира Путина по поводу экономического роста.
«Это традиционная забава в телеграм-каналах. Не верьте!» — со смехом ответил пресс-секретарь президента.
Ранее бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня опубликовала в своем аккаунте в Instagram* видеообращение к президенту России Владимиру Путину "от лица народа". В ролике она поддержала президента, но сказала, что он многого не знает о том, что происходит в России. Боня убеждена, что от Путина скрывают реальное положение дел, потому что все боятся его.
* Принадлежит компании Мeta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
13:56:30 23-04-2026
это боня губищями накаркала.
14:12:01 23-04-2026
Лучше бы это была правда...
19:15:13 23-04-2026
Значит это правда!
19:46:07 23-04-2026
