Как барнаулец избавился от долга в 7,2 млн рублей и сохранил квартиру через банкротство

Предприниматель обратился в компанию "Экспресс-Банкрот"

23 апреля 2026, 13:30, ИА Амител erid: 2W5zFJPSEZ7

Банкрот / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Житель Барнаула Сергей оказался в тяжелой финансовой ситуации после проблем в бизнесе. За несколько лет его долг вырос до 7,2 млн рублей, счета арестовали, а постоянные звонки от взыскателей затронули не только его самого, но и близких. Решать проблему мужчина пошел в "Экспресс-Банкрот" на улице Деповской, 18. Подробности этой истории amic.ru рассказал руководитель офиса компании Дмитрий Мамонтов.

Когда кредит перестал помогать

В 2020 году у Сергея был свой небольшой бизнес по деревообработке. Когда во время пандемии коронавируса начались сложности с заказами, он оформил первый кредит. Затем взял еще один, а позже попытался выправить ситуацию через рефинансирование.

Через два года сумма обязательств выросла до 7,2 млн рублей, а цех пришлось закрыть. После этого началось самое тяжелое: звонки от коллекторов (не только ему, но еще и жене, родственникам, друзьям), арест банковских карт и тревога за семью. По словам представителей компании, больше всего Сергей боялся не самого долга, а того, что из-за финансовых проблем пострадают жена и дети — единственному жилью, скромной "двушке" в Индустриальном районе, взятой в ипотеку, грозило отчуждение.

Сначала барнаулец пытался решить вопрос через МФЦ, но этот вариант ему не подошел. Мужчина, как и многие должники, считал, что банкротство автоматически означает потерю всего имущества. Но это не всегда так. Хотя, конечно, процедура имеет последствия. Например, ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет.

Что дальше

Сергей обратился в "Экспресс-Банкрот". Там ему объяснили, как проходит процедура, какие документы нужно подготовить и на что стоит рассчитывать в его ситуации. После этого специалисты помогли собрать опись имущества и подать заявление в Арбитражный суд Алтайского края. Затем к делу подключили финансового управляющего.

Дмитрий Мамонтов пояснил, что в случае Сергея единственное жилье (даже в ипотеке под залог) не трогают. То же самое со свадебным кольцом жены, холодильником, телевизором и кроватью.

Процедура заняла семь месяцев. По ее итогам суд завершил банкротство, а долги Сергея списали. Жилье семьи удалось сохранить. Мужчина постепенно возвращается к работе и заново выстраивает свое дело — арендует станок.

Сейчас в "Экспресс-Банкроте" действует бесплатная первая консультация с разбором ситуации и оценкой рисков.

"Экспресс-Банкрот"

Адрес: ​Барнаул, ул. Деповская, 18 (вход с торца), рядом с железнодорожным вокзалом

График работы: пн-пт — 09:00-18:00, сб-вс — выходной

Тел.: +7 (3852) 29‒92‒02

Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

ООО "Экспресс-Банкрот Алтай", ИНН 2221255280

Реклама