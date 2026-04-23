Как барнаулец избавился от долга в 7,2 млн рублей и сохранил квартиру через банкротство
Предприниматель обратился в компанию "Экспресс-Банкрот"
23 апреля 2026, 13:30, ИА Амител erid: 2W5zFJPSEZ7
Житель Барнаула Сергей оказался в тяжелой финансовой ситуации после проблем в бизнесе. За несколько лет его долг вырос до 7,2 млн рублей, счета арестовали, а постоянные звонки от взыскателей затронули не только его самого, но и близких. Решать проблему мужчина пошел в "Экспресс-Банкрот" на улице Деповской, 18. Подробности этой истории amic.ru рассказал руководитель офиса компании Дмитрий Мамонтов.
Когда кредит перестал помогать
В 2020 году у Сергея был свой небольшой бизнес по деревообработке. Когда во время пандемии коронавируса начались сложности с заказами, он оформил первый кредит. Затем взял еще один, а позже попытался выправить ситуацию через рефинансирование.
Через два года сумма обязательств выросла до 7,2 млн рублей, а цех пришлось закрыть. После этого началось самое тяжелое: звонки от коллекторов (не только ему, но еще и жене, родственникам, друзьям), арест банковских карт и тревога за семью. По словам представителей компании, больше всего Сергей боялся не самого долга, а того, что из-за финансовых проблем пострадают жена и дети — единственному жилью, скромной "двушке" в Индустриальном районе, взятой в ипотеку, грозило отчуждение.
Сначала барнаулец пытался решить вопрос через МФЦ, но этот вариант ему не подошел. Мужчина, как и многие должники, считал, что банкротство автоматически означает потерю всего имущества. Но это не всегда так. Хотя, конечно, процедура имеет последствия. Например, ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет.
Что дальше
Сергей обратился в "Экспресс-Банкрот". Там ему объяснили, как проходит процедура, какие документы нужно подготовить и на что стоит рассчитывать в его ситуации. После этого специалисты помогли собрать опись имущества и подать заявление в Арбитражный суд Алтайского края. Затем к делу подключили финансового управляющего.
Дмитрий Мамонтов пояснил, что в случае Сергея единственное жилье (даже в ипотеке под залог) не трогают. То же самое со свадебным кольцом жены, холодильником, телевизором и кроватью.
Процедура заняла семь месяцев. По ее итогам суд завершил банкротство, а долги Сергея списали. Жилье семьи удалось сохранить. Мужчина постепенно возвращается к работе и заново выстраивает свое дело — арендует станок.
Сейчас в "Экспресс-Банкроте" действует бесплатная первая консультация с разбором ситуации и оценкой рисков.
"Экспресс-Банкрот"
Адрес: Барнаул, ул. Деповская, 18 (вход с торца), рядом с железнодорожным вокзалом
График работы: пн-пт — 09:00-18:00, сб-вс — выходной
Тел.: +7 (3852) 29‒92‒02
Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
ООО "Экспресс-Банкрот Алтай", ИНН 2221255280Реклама
13:37:02 23-04-2026
Банкротство это реальный выход из долговой ямы, но не уточнили маленький нюанс процедура не бесплатная, а стоит порядка 250 тыс. рублей. И человек теряет все что нажил кроме единственного жилья. Домашняя утварь не считается, а вот если за дело берутся приставы то забирают все что могут и найдут.
13:59:30 23-04-2026
деревообработка в АК?
видимо это очень идейный Сергей.
20:51:46 23-04-2026
Musik (13:59:30 23-04-2026) деревообработка в АК?видимо это очень идейный Сергей.... И что? В Павловске завод стоит круглосуточно работает. А у него может станок стоял он на нем черенки с брусками выстругивал. Есть организация щепу для копчения делает чем вам не деревопереработка)) Так что в АК чего только нет.
14:35:16 23-04-2026
На сколько я знаю при долге более 2 миллионов уже уголовная ответственность
21:16:36 23-04-2026
Гость (14:35:16 23-04-2026) На сколько я знаю при долге более 2 миллионов уже уголовная ... С какого перепугу? Кредит или ипотека тот же долг.
16:08:42 23-04-2026
Истории успеха, которые мы заслужили
08:51:52 24-04-2026
Понимаю, что эта статья на правах рекламы. Но чтобы нельзя было наложить взыскание на ипотечную квартиру. Простите, НЕ ВЕРЮ. Даже если это единственное жилье. Кредитор бы забрал.