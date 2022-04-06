В Зональном районе река прорвала дамбу и затопила федеральную трассу
Ранее МЧС сообщало, что в малых реках Алтайского края в ближайшие дни уровень воды может повыситься, но критических отметок он не достигнет
В селе Буланиха Зонального района одноимённая река прорвала местную дамбу и затопила участок федеральной трассы Р-256, сообщает Barnaul22. Это произошло после активного таяния снега и, как следствие, подъёма уровня воды в реке.
Как отмечают очевидцы, дамба, установленная на реке Буланиха, не выдержала мощного напора воды. На опубликованных кадрах видно, что вода проходит через шлюзы и затапливает трассу.
Река Буланиха располагается в Алтайском крае и имеет протяжённость 38 километров. Устье этой реки находится у озера Уткуль.
Ранее Александр Макаров, начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю, заявлял, что его ведомство предполагало повышение уровня воды в реках Алтайского края, но без достижения критических отметок.