В Зональном районе река прорвала дамбу и затопила федеральную трассу

Ранее МЧС сообщало, что в малых реках Алтайского края в ближайшие дни уровень воды может повыситься, но критических отметок он не достигнет

6 апреля 2022, 15:55, Павел Запруднов

В селе Буланиха Зонального района одноимённая река прорвала местную дамбу и затопила участок федеральной трассы Р-256, сообщает Barnaul22. Это произошло после активного таяния снега и, как следствие, подъёма уровня воды в реке.

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Как отмечают очевидцы, дамба, установленная на реке Буланиха, не выдержала мощного напора воды. На опубликованных кадрах видно, что вода проходит через шлюзы и затапливает трассу.

Река Буланиха располагается в Алтайском крае и имеет протяжённость 38 километров. Устье этой реки находится у озера Уткуль.

Ранее Александр Макаров, начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю, заявлял, что его ведомство предполагало повышение уровня воды в реках Алтайского края, но без достижения критических отметок.

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