Путин наградил орденами двух жителей Алтайского края

Один из них участвовал в СВО, второй добился высоких показателей в сельском хозяйстве

22 мая 2026, 16:17, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин накануне провел в Кремле церемонию вручения государственных наград. Среди награжденных — двое жителей Алтайского края, сообщает "Катунь 24".

Орден Почета получил Евгений Молчанов, машинист электропоезда моторвагонного депо "Алтайская" Западно-Сибирской дирекции — филиала ОАО "Российские железные дороги". За годы работы он зарекомендовал себя как добросовестный, требовательный и инициативный сотрудник.

Кроме того, Евгений Станиславович принял участие в специальной военной операции — не смог остаться в стороне и посчитал своим долгом защищать Родину.

Орден Дружбы президент вручил Петру Глиосу, трактористу-машинисту из крестьянского хозяйства "Партнер" (Михайловский район). Петр Витальевич освоил множество марок тракторов и комбайнов — как отечественных, так и зарубежных.

Во время посевных кампаний он занимается севом пропашных культур и уходом за растениями, стабильно показывает высокие результаты.