"Будет нелегко". В Госдуме ответили на слухи об ограничении Telegram

Депутат Матвейчев сообщил о "непростом переговорном процессе" с российским подразделением мессенджера

10 февраля 2026, 19:00, ИА Амител

Человек сидит в телефоне / Фото: amic.ru

В Госдуме прокомментировали сообщения о возможных ограничениях для мессенджера Telegram. Заместитель председателя комитета по информационной политике Олег Матвейчев заявил "Газете.ru", что в России не стремятся к "закрытиям ради закрытий", однако платформа должна соблюдать российское законодательство.

«Никто не хочет никаких закрытий ради закрытий. Никому не хочется специально что-то блокировать, но если Telegram не будет выполнять российские законы, ему будет нелегко», — подчеркнул депутат.

По его словам, в настоящее время идет "непростой переговорный процесс" с российским подразделением мессенджера, и в Telegram уже выразили готовность следовать требованиям закона.

Тем временем пользователи второй день подряд массово сообщают о сбоях в работе приложения. Согласно данным Downdetector, на утро 10 февраля за сутки было зафиксировано около девяти тысяч жалоб, а ежечасно поступает примерно тысяча сообщений о проблемах с загрузкой каналов, отправкой сообщений и медиафайлов. 

Комментарии


Гость

19:04:16 10-02-2026

И чтобы не говорили, а действительно как-то безопаснее сразу стало

  


Гость

20:52:54 10-02-2026

Гость (19:04:16 10-02-2026) И чтобы не говорили, а действительно как-то безопаснее сразу...
Прямо вышел на улицу и почувствовал сегодня запах безопасности... Ан нет, смотрю просто не туда наступил

  


Гость

19:08:28 10-02-2026

А нам-то почему должно быть нелегко?

  


Гость

21:40:59 10-02-2026

Они уже тени своей боятся

  


Гость

01:22:39 11-02-2026

да выключат его, сколько можно гадать, че как детишки-то? не нужен он, в Китае нету всей этой гадости

  


Гость

09:02:15 11-02-2026

Гость (01:22:39 11-02-2026) да выключат его, сколько можно гадать, че как детишки-то? не... Есть) Кто работает с китайцами, часто общается с ними по WhatsApp. И все остальное есть. Научились они все запреты обходить.

  

