"Будет нелегко". В Госдуме ответили на слухи об ограничении Telegram
Депутат Матвейчев сообщил о "непростом переговорном процессе" с российским подразделением мессенджера
10 февраля 2026, 19:00, ИА Амител
В Госдуме прокомментировали сообщения о возможных ограничениях для мессенджера Telegram. Заместитель председателя комитета по информационной политике Олег Матвейчев заявил "Газете.ru", что в России не стремятся к "закрытиям ради закрытий", однако платформа должна соблюдать российское законодательство.
«Никто не хочет никаких закрытий ради закрытий. Никому не хочется специально что-то блокировать, но если Telegram не будет выполнять российские законы, ему будет нелегко», — подчеркнул депутат.
По его словам, в настоящее время идет "непростой переговорный процесс" с российским подразделением мессенджера, и в Telegram уже выразили готовность следовать требованиям закона.
Тем временем пользователи второй день подряд массово сообщают о сбоях в работе приложения. Согласно данным Downdetector, на утро 10 февраля за сутки было зафиксировано около девяти тысяч жалоб, а ежечасно поступает примерно тысяча сообщений о проблемах с загрузкой каналов, отправкой сообщений и медиафайлов.
19:04:16 10-02-2026
И чтобы не говорили, а действительно как-то безопаснее сразу стало
20:52:54 10-02-2026
Гость (19:04:16 10-02-2026) И чтобы не говорили, а действительно как-то безопаснее сразу...
Прямо вышел на улицу и почувствовал сегодня запах безопасности... Ан нет, смотрю просто не туда наступил
19:08:28 10-02-2026
А нам-то почему должно быть нелегко?
21:40:59 10-02-2026
Они уже тени своей боятся
01:22:39 11-02-2026
да выключат его, сколько можно гадать, че как детишки-то? не нужен он, в Китае нету всей этой гадости
09:02:15 11-02-2026
Гость (01:22:39 11-02-2026) да выключат его, сколько можно гадать, че как детишки-то? не... Есть) Кто работает с китайцами, часто общается с ними по WhatsApp. И все остальное есть. Научились они все запреты обходить.