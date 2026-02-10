"Будет нелегко". В Госдуме ответили на слухи об ограничении Telegram

Депутат Матвейчев сообщил о "непростом переговорном процессе" с российским подразделением мессенджера

В Госдуме прокомментировали сообщения о возможных ограничениях для мессенджера Telegram. Заместитель председателя комитета по информационной политике Олег Матвейчев заявил "Газете.ru", что в России не стремятся к "закрытиям ради закрытий", однако платформа должна соблюдать российское законодательство.

«Никто не хочет никаких закрытий ради закрытий. Никому не хочется специально что-то блокировать, но если Telegram не будет выполнять российские законы, ему будет нелегко», — подчеркнул депутат.

По его словам, в настоящее время идет "непростой переговорный процесс" с российским подразделением мессенджера, и в Telegram уже выразили готовность следовать требованиям закона.

Тем временем пользователи второй день подряд массово сообщают о сбоях в работе приложения. Согласно данным Downdetector, на утро 10 февраля за сутки было зафиксировано около девяти тысяч жалоб, а ежечасно поступает примерно тысяча сообщений о проблемах с загрузкой каналов, отправкой сообщений и медиафайлов.