Суд оштрафовал переехавшего в Россию пенсионера за лайк на YouTube

Украинцу понравился материал о взрыве в Москве 17 декабря 2024 года, в котором погиб Игорь Кириллов

10 февраля 2026, 13:17, ИА Амител

Бывший житель Украины пенсионер Василий Йовдий, переехавший в Россию, получил штраф за постановку лайков под видео на YouTube, где усматривались элементы публичного очернения Вооруженных сил РФ. Информацию об этом передало издание Baza.

Наказание для мужчины составило штраф 30 тысяч рублей. Йовдий, проживающий в городе Ковдор Мурманской области, ставил лайки на роликах из каналов, зарегистрированных как иноагенты. Судья интерпретировал эти действия как выражение поддержки содержимому видео.

В частности, пенсионер отметил лайком материал о взрыве в Москве 17 декабря 2024 года, в результате которого погибли глава войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов вместе со своим помощником.

Во время судебного разбирательства Йовдий полностью признал вину, выразил сожаление и подчеркнул, что не одобряет нынешнее руководство Украины.

При вынесении приговора суд учел его искреннее раскаяние и солидный возраст, выбрав наименьший размер штрафа по данной статье.

