Россияне стали меньше беспокоиться о безопасности персональных данных

Снижение активности пользователей происходит, несмотря на растущие опасения по поводу утечек персональных данных

26 мая 2026, 23:04, ИА Амител

Хакер / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Доля россиян, принимающих хотя бы минимальные меры для защиты персональных данных, в 2026 году снизилась до 52,4%. Годом ранее показатель составлял 55,7%, а в 2024 году — 58,5%. Об этом говорится в совместном исследовании холдинга "Ромир" и НИУ ВШЭ, представленном в пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня", пишет РИА Новости.

Авторы исследования отмечают, что снижение активности пользователей происходит, несмотря на растущие опасения по поводу утечек персональных данных.

По мнению аналитиков, одной из причин может быть то, что россияне стали ниже оценивать вероятность того, что подобные риски коснутся лично их.

Согласно исследованию, 51,4% опрошенных замечают усилия хотя бы одного из участников цифровой среды по защите пользователей в интернете — государства, разработчиков сервисов или интернет-провайдеров.

Кроме того, выяснилось, что специализированными приложениями для цифровой безопасности на мобильных устройствах регулярно пользуются 55% россиян.