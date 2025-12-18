НОВОСТИОбщество

Россияне стали реже покупать зимнюю одежду

Как показало исследование, многие россияне экономят для другого

18 декабря 2025, 16:15, ИА Амител

Магазин одежды / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Магазин одежды / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В магазинах России фиксируется спад продажи вещей для зимнего гардероба. По информации "Коммерсанта", ссылающегося на аналитические данные, в осенне-зимний период текущего года жители РФ демонстрируют меньший интерес к приобретению верхней одежды и головных уборов.

В среднем объемы сбыта уменьшились на несколько процентных пунктов в сопоставлении с предыдущим годом. Ключевым фактором эксперты называют аномально теплую погоду в центральных регионах. Дополнительной причиной выступает экономия потребителей. Население стремится снизить траты и откладывает приобретение дорогостоящих вещей. На фоне этого наблюдается и сокращение числа посетителей в торговых комплексах.

Красота и мода

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

16:18:38 18-12-2025

я второй год не покупаю потому что зимы теплые

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:22:16 18-12-2025

Денег нет вот и ходим в старом.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:24:17 18-12-2025

Я гардероб перетряхнул - зипун в норме, кафтан в порядке, валенки ещё годные. Перезимую как-нибудь.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:24:42 18-12-2025

Гость (16:24:17 18-12-2025) Я гардероб перетряхнул - зипун в норме, кафтан в порядке, ва... армяк проверил?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:25:46 18-12-2025

А после того как они введут налог на воздух, мы еще и дышать меньше станем!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:55:41 18-12-2025

ну а смысл каждый год тряпки менять.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:32:07 18-12-2025

Что за бред? Зимы, конечно, мягче стали, но в Сибири в осеннем не походишь, даже если на машине.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:27:04 18-12-2025

Жить стали лучше, жить стали веселее

  8 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров