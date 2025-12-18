Россияне стали реже покупать зимнюю одежду
Как показало исследование, многие россияне экономят для другого
18 декабря 2025, 16:15, ИА Амител
В магазинах России фиксируется спад продажи вещей для зимнего гардероба. По информации "Коммерсанта", ссылающегося на аналитические данные, в осенне-зимний период текущего года жители РФ демонстрируют меньший интерес к приобретению верхней одежды и головных уборов.
В среднем объемы сбыта уменьшились на несколько процентных пунктов в сопоставлении с предыдущим годом. Ключевым фактором эксперты называют аномально теплую погоду в центральных регионах. Дополнительной причиной выступает экономия потребителей. Население стремится снизить траты и откладывает приобретение дорогостоящих вещей. На фоне этого наблюдается и сокращение числа посетителей в торговых комплексах.
16:18:38 18-12-2025
я второй год не покупаю потому что зимы теплые
16:22:16 18-12-2025
Денег нет вот и ходим в старом.
16:24:17 18-12-2025
Я гардероб перетряхнул - зипун в норме, кафтан в порядке, валенки ещё годные. Перезимую как-нибудь.
18:24:42 18-12-2025
Гость (16:24:17 18-12-2025) Я гардероб перетряхнул - зипун в норме, кафтан в порядке, ва... армяк проверил?
16:25:46 18-12-2025
А после того как они введут налог на воздух, мы еще и дышать меньше станем!
17:55:41 18-12-2025
ну а смысл каждый год тряпки менять.
18:32:07 18-12-2025
Что за бред? Зимы, конечно, мягче стали, но в Сибири в осеннем не походишь, даже если на машине.
19:27:04 18-12-2025
Жить стали лучше, жить стали веселее