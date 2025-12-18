Россияне стали реже покупать зимнюю одежду

Как показало исследование, многие россияне экономят для другого

18 декабря 2025, 16:15, ИА Амител

Магазин одежды / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В магазинах России фиксируется спад продажи вещей для зимнего гардероба. По информации "Коммерсанта", ссылающегося на аналитические данные, в осенне-зимний период текущего года жители РФ демонстрируют меньший интерес к приобретению верхней одежды и головных уборов.

В среднем объемы сбыта уменьшились на несколько процентных пунктов в сопоставлении с предыдущим годом. Ключевым фактором эксперты называют аномально теплую погоду в центральных регионах. Дополнительной причиной выступает экономия потребителей. Население стремится снизить траты и откладывает приобретение дорогостоящих вещей. На фоне этого наблюдается и сокращение числа посетителей в торговых комплексах.