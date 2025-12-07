НОВОСТИОбщество

В Россию возвращается мода на челку-"штрихкод"

Сейчас с ней стали чаще ходить зумеры

07 декабря 2025, 07:15, ИА Амител

Парикмахерская / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Парикмахерская / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Культовая прическа из 2000-х, известная как челка-"штрихкод", вновь набирает популярность, особенно среди молодого поколения.

По информации Shot, современные зумеры все чаще обращаются в барбершопы с просьбой воссоздать эту легендарную прическу. Если раньше за такую стрижку брали около 100 рублей, то сегодня барберы оценивают ее выполнение минимум в 1200 рублей, включая специальную укладку для фиксации челки.

Мастера подчеркивают, что мужская прическа "штрихкод" представляет собой стильный и немного бунтарский образ, который эффектно смотрится на волосах различной длины, как коротких, так и средней.

Красная Огненная Лошадь / Изображение сгенерировано нейросестью GigaChat / amic.ru

В каких нарядах нужно встречать Новый год — 2026, чтобы привлечь удачу?

Образ должен быть ярким, но вместе с тем удобным и практичным
Комментарии 5


Гость

07:46:58 07-12-2025

Всех зумеров обрить под QR-код
Чтобы через ЧестныйЗнак пробивались

  Нравится
Ответить

Гость

11:56:05 07-12-2025

Спасибо за фото!
С ним все чётко понятно

  Нравится
Ответить

Гость

15:36:21 07-12-2025

Их поколение вообще не будет размножаться с такими модными тенденциями

  Нравится
Ответить

Гость

19:57:41 07-12-2025

Гость (15:36:21 07-12-2025) Их поколение вообще не будет размножаться с такими модными т... некоторые не видели того самого лет до 25!!! ШОК

  Нравится
Ответить

Гость

20:01:09 07-12-2025

помню друг женился на девченке из семьи глубоких деревенских ханыг, она жуткая была красотка, реально, а оночень богатый. потом одевал ее как клаудиу шифер, машину ей купил и пр. Живут до сих пор вместе, молодцы.. так вот ее братаны совершенно без мозгов, были на свадьбе с такими челочками. это примерно 2005 был год. мы очень с них хохотали, богатые отпрыски городские))

  Нравится
Ответить
