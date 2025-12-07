В Россию возвращается мода на челку-"штрихкод"

Сейчас с ней стали чаще ходить зумеры

07 декабря 2025, 07:15, ИА Амител

Парикмахерская / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Культовая прическа из 2000-х, известная как челка-"штрихкод", вновь набирает популярность, особенно среди молодого поколения.

По информации Shot, современные зумеры все чаще обращаются в барбершопы с просьбой воссоздать эту легендарную прическу. Если раньше за такую стрижку брали около 100 рублей, то сегодня барберы оценивают ее выполнение минимум в 1200 рублей, включая специальную укладку для фиксации челки.

Мастера подчеркивают, что мужская прическа "штрихкод" представляет собой стильный и немного бунтарский образ, который эффектно смотрится на волосах различной длины, как коротких, так и средней.