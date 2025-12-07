В Россию возвращается мода на челку-"штрихкод"
Сейчас с ней стали чаще ходить зумеры
07 декабря 2025, 07:15, ИА Амител
Парикмахерская / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Культовая прическа из 2000-х, известная как челка-"штрихкод", вновь набирает популярность, особенно среди молодого поколения.
По информации Shot, современные зумеры все чаще обращаются в барбершопы с просьбой воссоздать эту легендарную прическу. Если раньше за такую стрижку брали около 100 рублей, то сегодня барберы оценивают ее выполнение минимум в 1200 рублей, включая специальную укладку для фиксации челки.
Мастера подчеркивают, что мужская прическа "штрихкод" представляет собой стильный и немного бунтарский образ, который эффектно смотрится на волосах различной длины, как коротких, так и средней.
07:46:58 07-12-2025
Всех зумеров обрить под QR-код
Чтобы через ЧестныйЗнак пробивались
11:56:05 07-12-2025
Спасибо за фото!
С ним все чётко понятно
15:36:21 07-12-2025
Их поколение вообще не будет размножаться с такими модными тенденциями
19:57:41 07-12-2025
Гость (15:36:21 07-12-2025) Их поколение вообще не будет размножаться с такими модными т... некоторые не видели того самого лет до 25!!! ШОК
20:01:09 07-12-2025
помню друг женился на девченке из семьи глубоких деревенских ханыг, она жуткая была красотка, реально, а оночень богатый. потом одевал ее как клаудиу шифер, машину ей купил и пр. Живут до сих пор вместе, молодцы.. так вот ее братаны совершенно без мозгов, были на свадьбе с такими челочками. это примерно 2005 был год. мы очень с них хохотали, богатые отпрыски городские))