Россияне стали в пять раз чаще использовать наличные деньги
Общий оборот за последние месяцы – больше 650 миллиардов рублей
24 ноября 2025, 16:10, ИА Амител
Количество наличных денег в обороте возросло на 659 миллиардов рублей в период с июля по сентябрь. Данный показатель за третий квартал 2025 года практически в пять раз превосходит аналогичный прирост за предыдущий год, когда он составил 137 миллиардов рублей, сообщают "Известия".
Ранее Центральный банк заявлял, что причина увеличения снятия наличных в проблеме в работе интернета.
"Известия" сообщают о направлении запроса в регулирующий орган для выяснения потенциальных рисков, связанных с ростом оборота наличных средств. В то же время представители крупных банков, опрошенные изданием, утверждают, что не наблюдают необычного увеличения объемов снятия наличных.
Они отмечают, что заметные колебания происходили в 2020 году во время пандемии, а также в 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине. По информации банков, в текущем году отток наличных был связан с сезоном отпусков, однако после окончания лета клиенты не вернули средства на счета.
После повышения НДС наличка в пятьдесят раз больше будет использоваться. А чего вы чинуши хотели, русский человек тоже не дурак, хотели собрать больше налогов , а по факту будете получать в разы меньше, чем до повышения НДС. Уходим в теневое царство свободы
12:01:20 25-11-2025
Гость (16:36:29 24-11-2025) После повышения НДС наличка в пятьдесят раз больше будет исп... Налоговая возьмёт за ж..у и плакала Ваша свобода горючими слезами.
16:36:32 24-11-2025
Так вы более лучше мобильный интернет гните и ломайте.
😁
16:41:20 24-11-2025
Интернет - это одна из причин, вторая же в произволе банков по блокировке переводов. С какого это перепугу я сам себе на свой же счет перевод из одного банка в другой сделать не могу, банк считает это подозрительным и блокирует ? Такими темпами только наличка и останется, сразу снимать будут с карты и все, а банки пусть пасутся дальше. Или съем налички начнут блочить, чтобы ты уж совсем никуда с их крючка не сорвался ?
16:55:53 24-11-2025
Если закрыть счет в банке то работодатель будет вынужден платить наличкой... Никуда не денется. Банк это лишнее звено между работягой и работодателем... Ненужное звено.
16:59:33 24-11-2025
Грефу доверять - себя не уважать.
17:00:33 24-11-2025
Все в МАХ!
17:16:28 24-11-2025
Если продавец мне предложит скидку на наличку, то я буду только рад помочь человеку )
18:34:39 24-11-2025
Даже в Барнауле в нормальных магазинах хорошие скидки за наличные, но это не сетевые магазины. И всегда дешевле, чем на маркетплейсах
19:08:20 24-11-2025
Парадокс , государство сделало всё, чтобы увеличить безналичные расчёты и оно же сделало всё, чтобы увеличилось количество наличных.