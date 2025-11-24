НОВОСТИЭкономика

Россияне стали в пять раз чаще использовать наличные деньги

Общий оборот за последние месяцы – больше 650 миллиардов рублей

24 ноября 2025, 16:10, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Количество наличных денег в обороте возросло на 659 миллиардов рублей в период с июля по сентябрь. Данный показатель за третий квартал 2025 года практически в пять раз превосходит аналогичный прирост за предыдущий год, когда он составил 137 миллиардов рублей, сообщают "Известия".

Ранее Центральный банк заявлял, что причина увеличения снятия наличных в проблеме в работе интернета.

"Известия" сообщают о направлении запроса в регулирующий орган для выяснения потенциальных рисков, связанных с ростом оборота наличных средств. В то же время представители крупных банков, опрошенные изданием, утверждают, что не наблюдают необычного увеличения объемов снятия наличных.

Они отмечают, что заметные колебания происходили в 2020 году во время пандемии, а также в 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине. По информации банков, в текущем году отток наличных был связан с сезоном отпусков, однако после окончания лета клиенты не вернули средства на счета.

Пластиковые карты Сбербанка / Фото: amic.ru

Банк России расширит перечень признаков мошеннических операций

Обновленный список признаков мошеннических переводов будет учитывать смену номера телефона для входа в интернет-банк
НОВОСТИОбщество

Экономика деньги Центробанк

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

16:36:29 24-11-2025

После повышения НДС наличка в пятьдесят раз больше будет использоваться. А чего вы чинуши хотели, русский человек тоже не дурак, хотели собрать больше налогов , а по факту будете получать в разы меньше, чем до повышения НДС. Уходим в теневое царство свободы

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:01:20 25-11-2025

Гость (16:36:29 24-11-2025) После повышения НДС наличка в пятьдесят раз больше будет исп... Налоговая возьмёт за ж..у и плакала Ваша свобода горючими слезами.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

16:36:32 24-11-2025

Так вы более лучше мобильный интернет гните и ломайте.
😁

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:41:20 24-11-2025

Интернет - это одна из причин, вторая же в произволе банков по блокировке переводов. С какого это перепугу я сам себе на свой же счет перевод из одного банка в другой сделать не могу, банк считает это подозрительным и блокирует ? Такими темпами только наличка и останется, сразу снимать будут с карты и все, а банки пусть пасутся дальше. Или съем налички начнут блочить, чтобы ты уж совсем никуда с их крючка не сорвался ?

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
.

16:55:53 24-11-2025

Если закрыть счет в банке то работодатель будет вынужден платить наличкой... Никуда не денется. Банк это лишнее звено между работягой и работодателем... Ненужное звено.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:59:33 24-11-2025

Грефу доверять - себя не уважать.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:00:33 24-11-2025

Все в МАХ!

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:16:28 24-11-2025

Если продавец мне предложит скидку на наличку, то я буду только рад помочь человеку )

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:34:39 24-11-2025

Даже в Барнауле в нормальных магазинах хорошие скидки за наличные, но это не сетевые магазины. И всегда дешевле, чем на маркетплейсах

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:08:20 24-11-2025

Парадокс , государство сделало всё, чтобы увеличить безналичные расчёты и оно же сделало всё, чтобы увеличилось количество наличных.

  8 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров