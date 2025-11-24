Общий оборот за последние месяцы – больше 650 миллиардов рублей

24 ноября 2025, 16:10, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Количество наличных денег в обороте возросло на 659 миллиардов рублей в период с июля по сентябрь. Данный показатель за третий квартал 2025 года практически в пять раз превосходит аналогичный прирост за предыдущий год, когда он составил 137 миллиардов рублей, сообщают "Известия".

Ранее Центральный банк заявлял, что причина увеличения снятия наличных в проблеме в работе интернета.

"Известия" сообщают о направлении запроса в регулирующий орган для выяснения потенциальных рисков, связанных с ростом оборота наличных средств. В то же время представители крупных банков, опрошенные изданием, утверждают, что не наблюдают необычного увеличения объемов снятия наличных.

Они отмечают, что заметные колебания происходили в 2020 году во время пандемии, а также в 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине. По информации банков, в текущем году отток наличных был связан с сезоном отпусков, однако после окончания лета клиенты не вернули средства на счета.