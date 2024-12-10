Руководителя клиники "Пигмалион" наградили в Москве за помощь бойцам СВО

Алексей Маликов и его коллеги помогают не только участникам спецоперации, но и их семьям

10 декабря 2024, 15:15, ИА Амител erid: LjN8KbZJL

Медаль "Участнику гуманитарного конвоя" / Фото: Маликов А. С.

Руководителю барнаульской клиники "Пигмалион" Алексею Маликову вручили благодарственное письмо "За большой личный вклад в сфере волонтерской и гуманитарной деятельности, оказание поддержки и помощи военнослужащим Российской Федерации, участвующим в специальной военной операции по защите исторических интересов России и борьбе с нацизмом и фашизмом".

Награждение состоялось в Москве во время рабочей встречи Алексея Маликова с председателем правления межрегиональной общественной организации "Национальный комитет общественного контроля", сопредседателем московского антикоррупционного комитета при Московской торгово-промышленной палате Мансуром Юсуповым, а также генерал-майором ФСБ России Геннадием Самцовым.

Кроме того, "за гуманитарную, благотворительную помощь и моральную поддержку солдатам и офицерам, сражающимся в составе специальной военной операции с нацизмом и фашизмом на исторических территориях России – Донбасса и Луганска и помощь жителям этих регионов" Алексея Маликова наградили и медалью "Участнику гуманитарного конвоя".

Награды / Фото: Маликов А. С.

Алексей Маликов выразил глубокую благодарность за высокую оценку работы "Пигмалиона" в рамках поддержки бойцов спецоперации.

Напомним, что этим летом в "Пигмалионе" провели сложную операцию по извлечению осколка у военнослужащего, участвующего в СВО. С начала спецоперации клиника оказывает бесплатную медпомощь бойцам. Работают здесь и с семьями участников специальной военной операции.

Мобильные бригады клиники выезжают по запросам главврачей районных больниц, предоставляя необходимую помощь.

Особенно знают и ценят барнаульскую клинику "Пигмалион" в отдаленных уголках Алтайского края: на протяжении многих лет эти мобильные бригады выручают жителей сел, где порой нет даже фельдшерско-акушерских пунктов.

По словам Алексея Маликова, "Пигмалион" придерживается принципа социальной ответственности бизнеса перед обществом. И считает своим долгом оказывать помощь тем, кто защищает Родину.

ЦВМР ООО "Пигмалион"

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