Только мы, камера и одна кнопка

26 октября 2026, 06:40, Эльвира Петренева

Редакция информационного агентства amic.ru во всей красе

30 октября 2026 года amic.ru отмечает 27‑й день рождения. Четверть века с хвостиком — срок, за который можно не просто повзрослеть, но и научиться слышать город и говорить с ним на одном языке. Мы по‑прежнему остаемся одним из самых любимых изданий барнаульцев и при этом не стоим на месте: растем, меняемся, усложняемся.

Этот рубеж хотелось не просто отметить, а запечатлеть. Поэтому мы отправились в барнаульскую студию "Селфклик". Здесь не раздаются команды "улыбнись" или "повернись": после короткого инструктажа администратор закрывает дверь, и вы остаетесь один на один с камерой. Все в ваших руках: съемка запускается одной кнопкой на пульте, а готовые кадры тут же уходят клиенту.

О том, как такой формат появился в Барнауле, рассказала amic.ru руководитель студии Надежда Ильич.

Редакция информационного агентства amic.ru в студии "Селфклик"

Из-за стеснения

Парадокс: Надежда когда-то была фотографом, но сама чувствовала себя перед камерой крайне неловко.

"Я очень стеснялась, не знала своих сильных и слабых сторон. После каждой фотосессии оставалась разочарована результатом", — вспоминает она.

То же чувство испытывали ее муж и сын: перед камерой они буквально терялись. Перелом случился после визита в автопортретную студию без фотографа в Барнауле. Там Надежда впервые почувствовала, что съемка может быть не испытанием, а спокойным, личным процессом — без чужой оценки и суеты.

"После фотосессии я поняла: студия без фотографа — это хорошая идея", — говорит руководитель студии.

Именно тогда у Надежды появилось желание создать такое пространство и для других. Позже она узнала о франшизе "Селфклик", которую придумали Антон и Анна Фомичевы из Ульяновска. Сегодня их сеть объединяет около 60 студий в России и несколько — в Казахстане. Барнаульскую студию Надежда открыла в феврале 2024 года.

Руководитель студии Надежда Ильич

Одна кнопка и никаких карт памяти

В "Селфклик" все построено вокруг простоты, свободы и естественности. В студии — беззеркальная камера (недавно ее заменили на более дорогую, модель Надежда называть не стала: "конкуренты не дремлют"), вспышки и ноутбук. Все связано одной кнопкой на пульте: нажатие запускает камеру, свет и компьютер одновременно.

Пробуем первые кадры. Снимки сразу выводятся на экран, и мы видим, что получается. А получается здорово.

Редакция информационного агентства amic.ru в студии "Селфклик"

Программу для студии разработали специалисты франшизы. Все устроено так, чтобы клиенту было спокойно и удобно: снимок проходит легкую обработку нейросетью и тут же уходит в бот — в Max, Telegram или по персональной ссылке, привязанной к брони. Карты памяти нет ни в камере, ни в ноутбуке. Как говорит Надежда, в этом и заключается конфиденциальность: сотрудники фотографий не видят и не хранят.

"Нейросеть легонько обрабатывает. Ничего не меняется кардинально, но при этом мы красотки", — смеется она. Еще одна деталь, которая делает каждую съемку индивидуальной, — выбор фона. В студии их девять. К каждому можно подобрать свою световую схему — вплоть до совсем темных, кинематографичных вариантов.

Меняется расположение вспышек, настройки камеры — и один и тот же фон каждый раз выглядит по‑новому.

Реквизит как болезнь

Реквизит в "Селфклик" — это отдельная вселенная. Если вы пришли без подготовки — не беда. В студии найдется аксессуар на любой вкус: цветы и шарики, украшения, игрушки, праздничные атрибуты. С собой можно ничего не приносить.

"Реквизит — это мое отдельное заболевание. Я им неизлечима", — признается она.

Реквизит Надежда в основном делает сама, ей помогает муж-строитель. Огромное красное сердце в студии создано ее руками. К Новому году Надежда хочет смастерить огромного снеговика.

"Голова генерирует огромное количество идей. Я нафантазировала снеговика и даже не знаю, как его сделать. Пока не сделаю, не успокоюсь", — говорит она.

Главный редактор amic.ru Елена Пацар в студии "Селфклик"

Когда не нужен фотограф

Здесь нет посторонних, поэтому сюда охотно идут те, кто стесняется камеры. Например, родители отправляют 13–14-летних подростков одних: в этом пространстве им не задают вопросов, не комментируют позы, не пытаются "вытянуть" улыбку.

"Они закрываются и делают что хотят, все счастливы. Родители тоже", — рассказывает Надежда.

У каждого клиента — свой запрос. Для детей это почти игровая комната: тишину разбавляет музыка из колонок, к которым можно подключиться, и... прыгать, танцевать, играть, быть не "моделью", а собой. Есть постоянные клиенты — например, семейная пара. Они приходили еще во время беременности, а теперь снимают дочку каждый месяц. В конце первого года жизни малышки родители хотят собрать из этих кадров фотокнигу о том, как она росла.

Мужчинам, как правило, не нужны реквизиты и долгие примерки. Чаще всего приходят за фото на портфолио или для сайта знакомств. Хватает десяти минут: стул, пара ракурсов — и готово. Однажды в студии побывал 65‑летний клиент: он готовился подавать заявку на должность тренера. Десяти минут хватило, чтобы показать форму и уверенно попозировать. Для Надежды мужской отзыв особенно ценен: "Когда мужчины говорят, что понравилось, я понимаю, что все не зря".

Редакция информационного агентства amic.ru в студии "Селфклик"

Сюда приходят люди всех возрастов, часто именно те, кто раньше ни за что не согласился бы на фотосессию. Яркий пример — мама Надежды: ей 80 лет, и до посещения этой студии у женщины не было ни одного профессионального кадра. Дочь решила устроить настоящее преображение и нарядила ее в рваные джинсы и кроссовки. Мама сначала замялась, но как только включили Надежду Кадышеву, все пошло как по маслу.

"Мама впервые подошла к зеркалу, и эти эмоции, когда она увидела себя в таком виде, — это было фантастически", — вспоминает Надежда.

Мама Надежды на фотосессии

Раз в месяц в "Селфклик" приходят две подруги-пенсионерки, каждый раз — в новых образах.

Студия востребована и у тех, кому важен результат "здесь и сейчас": у блогеров, селлеров и предпринимателей. Владельцы магазинов, например, могут быстро отснять новую коллекцию для карточек товаров без долгих согласований и сложных съемок.

А еще сюда пускают с четвероногими друзьями. Чаще всего приходят с собаками; скоро ожидаются сразу три хаски. Надежда втайне мечтает о более экзотических гостях: о попугае и даже о змее.

Предложения и сюрпризы

Девичники, дни рождения, гендер‑пати — в студии знают, как превратить обычный день в событие. Особенно трогательны истории с предложениями: парни прячут цветы в подсобке, администратор хранит секрет, а девушка приходит на "обычную съемку". Потом появляются друзья, букет и заветное кольцо.

"Мы ничего не видим, но все равно мурашки", — говорит Надежда.

Однажды клиенты пришли прямо в день свадьбы, не предупредив об этом. Пара с родителями записалась на съемку на двух фонах. Когда Надежда зашла менять белый на серый, невеста уже была в платье.

"Я говорю: «Вы почему не сказали?»" — смеется она.

В День отца и День матери приходят целыми семьями. Иногда студия проводит акции и дарит сертификаты на эти праздники.

Редакция информационного агентства amic.ru в студии "Селфклик"

"Не могу пройти мимо": когда формат становится частью жизни

Минимальная бронь в "Селфклик" — десять минут, далее время кратно пяти минутам и доходит до восьми часов. Маленькой компании обычно хватает 45–60 минут. Для многочисленных групп нужно больше часа, чтобы успеть сфотографироваться и вместе, и по отдельности. Бронировать можно по предоплате от 25%.

"Селфклик" бывает загружен даже в будни. В день нашей съемки Надежда рассказала, что забронирован весь день без перерыва.

"Я даже спрашивала у людей: «Что за праздник? Почему все пришли?»" — удивляется руководитель студии.

Но формат пока понимают не все. Иногда клиенты ждут, что выйдет фотограф.

Сама Надежда снимается здесь часто. По регламенту перед съемкой нужно сделать тестовые кадры и проверить оборудование. Можно ограничиться парой снимков "для галочки", но Надежда никогда не упускает случая устроить себе мини‑фотосессию.

"Я люблю темные фоны и темные световые схемы. Не могу пройти мимо: поставлю стул, попозирую", — признается Надежда.

Последняя такая импровизация была в красных сапогах — в этом весь ее подход: если пространство дарит возможность, зачем ее упускать?

Фотодень подошел к концу. Мы вышли из студии с готовыми снимками и хорошим настроением — как приятно запечатлеть момент, когда мы такие дружные и счастливые. Надежда проводила нас до двери и вернулась в зал: кажется, пришел новый клиент.