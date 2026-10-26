Закройтесь и делайте что хотите: как редакция amic.ru устроила фотосессию без фотографа
Только мы, камера и одна кнопка
26 октября 2026, 06:40, Эльвира Петренева
30 октября 2026 года amic.ru отмечает 27‑й день рождения. Четверть века с хвостиком — срок, за который можно не просто повзрослеть, но и научиться слышать город и говорить с ним на одном языке. Мы по‑прежнему остаемся одним из самых любимых изданий барнаульцев и при этом не стоим на месте: растем, меняемся, усложняемся.
Этот рубеж хотелось не просто отметить, а запечатлеть. Поэтому мы отправились в барнаульскую студию "Селфклик". Здесь не раздаются команды "улыбнись" или "повернись": после короткого инструктажа администратор закрывает дверь, и вы остаетесь один на один с камерой. Все в ваших руках: съемка запускается одной кнопкой на пульте, а готовые кадры тут же уходят клиенту.
О том, как такой формат появился в Барнауле, рассказала amic.ru руководитель студии Надежда Ильич.
Из-за стеснения
Парадокс: Надежда когда-то была фотографом, но сама чувствовала себя перед камерой крайне неловко.
"Я очень стеснялась, не знала своих сильных и слабых сторон. После каждой фотосессии оставалась разочарована результатом", — вспоминает она.
То же чувство испытывали ее муж и сын: перед камерой они буквально терялись. Перелом случился после визита в автопортретную студию без фотографа в Барнауле. Там Надежда впервые почувствовала, что съемка может быть не испытанием, а спокойным, личным процессом — без чужой оценки и суеты.
"После фотосессии я поняла: студия без фотографа — это хорошая идея", — говорит руководитель студии.
Именно тогда у Надежды появилось желание создать такое пространство и для других. Позже она узнала о франшизе "Селфклик", которую придумали Антон и Анна Фомичевы из Ульяновска. Сегодня их сеть объединяет около 60 студий в России и несколько — в Казахстане. Барнаульскую студию Надежда открыла в феврале 2024 года.
Одна кнопка и никаких карт памяти
В "Селфклик" все построено вокруг простоты, свободы и естественности. В студии — беззеркальная камера (недавно ее заменили на более дорогую, модель Надежда называть не стала: "конкуренты не дремлют"), вспышки и ноутбук. Все связано одной кнопкой на пульте: нажатие запускает камеру, свет и компьютер одновременно.
Пробуем первые кадры. Снимки сразу выводятся на экран, и мы видим, что получается. А получается здорово.
Программу для студии разработали специалисты франшизы. Все устроено так, чтобы клиенту было спокойно и удобно: снимок проходит легкую обработку нейросетью и тут же уходит в бот — в Max, Telegram или по персональной ссылке, привязанной к брони. Карты памяти нет ни в камере, ни в ноутбуке. Как говорит Надежда, в этом и заключается конфиденциальность: сотрудники фотографий не видят и не хранят.
"Нейросеть легонько обрабатывает. Ничего не меняется кардинально, но при этом мы красотки", — смеется она. Еще одна деталь, которая делает каждую съемку индивидуальной, — выбор фона. В студии их девять. К каждому можно подобрать свою световую схему — вплоть до совсем темных, кинематографичных вариантов.
Меняется расположение вспышек, настройки камеры — и один и тот же фон каждый раз выглядит по‑новому.
Реквизит как болезнь
Реквизит в "Селфклик" — это отдельная вселенная. Если вы пришли без подготовки — не беда. В студии найдется аксессуар на любой вкус: цветы и шарики, украшения, игрушки, праздничные атрибуты. С собой можно ничего не приносить.
"Реквизит — это мое отдельное заболевание. Я им неизлечима", — признается она.
Реквизит Надежда в основном делает сама, ей помогает муж-строитель. Огромное красное сердце в студии создано ее руками. К Новому году Надежда хочет смастерить огромного снеговика.
"Голова генерирует огромное количество идей. Я нафантазировала снеговика и даже не знаю, как его сделать. Пока не сделаю, не успокоюсь", — говорит она.
Главный редактор amic.ru Елена Пацар в студии "Селфклик"
Когда не нужен фотограф
Здесь нет посторонних, поэтому сюда охотно идут те, кто стесняется камеры. Например, родители отправляют 13–14-летних подростков одних: в этом пространстве им не задают вопросов, не комментируют позы, не пытаются "вытянуть" улыбку.
"Они закрываются и делают что хотят, все счастливы. Родители тоже", — рассказывает Надежда.
У каждого клиента — свой запрос. Для детей это почти игровая комната: тишину разбавляет музыка из колонок, к которым можно подключиться, и... прыгать, танцевать, играть, быть не "моделью", а собой. Есть постоянные клиенты — например, семейная пара. Они приходили еще во время беременности, а теперь снимают дочку каждый месяц. В конце первого года жизни малышки родители хотят собрать из этих кадров фотокнигу о том, как она росла.
Мужчинам, как правило, не нужны реквизиты и долгие примерки. Чаще всего приходят за фото на портфолио или для сайта знакомств. Хватает десяти минут: стул, пара ракурсов — и готово. Однажды в студии побывал 65‑летний клиент: он готовился подавать заявку на должность тренера. Десяти минут хватило, чтобы показать форму и уверенно попозировать. Для Надежды мужской отзыв особенно ценен: "Когда мужчины говорят, что понравилось, я понимаю, что все не зря".
Сюда приходят люди всех возрастов, часто именно те, кто раньше ни за что не согласился бы на фотосессию. Яркий пример — мама Надежды: ей 80 лет, и до посещения этой студии у женщины не было ни одного профессионального кадра. Дочь решила устроить настоящее преображение и нарядила ее в рваные джинсы и кроссовки. Мама сначала замялась, но как только включили Надежду Кадышеву, все пошло как по маслу.
"Мама впервые подошла к зеркалу, и эти эмоции, когда она увидела себя в таком виде, — это было фантастически", — вспоминает Надежда.
Раз в месяц в "Селфклик" приходят две подруги-пенсионерки, каждый раз — в новых образах.
Студия востребована и у тех, кому важен результат "здесь и сейчас": у блогеров, селлеров и предпринимателей. Владельцы магазинов, например, могут быстро отснять новую коллекцию для карточек товаров без долгих согласований и сложных съемок.
А еще сюда пускают с четвероногими друзьями. Чаще всего приходят с собаками; скоро ожидаются сразу три хаски. Надежда втайне мечтает о более экзотических гостях: о попугае и даже о змее.
Предложения и сюрпризы
Девичники, дни рождения, гендер‑пати — в студии знают, как превратить обычный день в событие. Особенно трогательны истории с предложениями: парни прячут цветы в подсобке, администратор хранит секрет, а девушка приходит на "обычную съемку". Потом появляются друзья, букет и заветное кольцо.
"Мы ничего не видим, но все равно мурашки", — говорит Надежда.
Однажды клиенты пришли прямо в день свадьбы, не предупредив об этом. Пара с родителями записалась на съемку на двух фонах. Когда Надежда зашла менять белый на серый, невеста уже была в платье.
"Я говорю: «Вы почему не сказали?»" — смеется она.
В День отца и День матери приходят целыми семьями. Иногда студия проводит акции и дарит сертификаты на эти праздники.
"Не могу пройти мимо": когда формат становится частью жизни
Минимальная бронь в "Селфклик" — десять минут, далее время кратно пяти минутам и доходит до восьми часов. Маленькой компании обычно хватает 45–60 минут. Для многочисленных групп нужно больше часа, чтобы успеть сфотографироваться и вместе, и по отдельности. Бронировать можно по предоплате от 25%.
"Селфклик" бывает загружен даже в будни. В день нашей съемки Надежда рассказала, что забронирован весь день без перерыва.
"Я даже спрашивала у людей: «Что за праздник? Почему все пришли?»" — удивляется руководитель студии.
Но формат пока понимают не все. Иногда клиенты ждут, что выйдет фотограф.
Сама Надежда снимается здесь часто. По регламенту перед съемкой нужно сделать тестовые кадры и проверить оборудование. Можно ограничиться парой снимков "для галочки", но Надежда никогда не упускает случая устроить себе мини‑фотосессию.
"Я люблю темные фоны и темные световые схемы. Не могу пройти мимо: поставлю стул, попозирую", — признается Надежда.
Последняя такая импровизация была в красных сапогах — в этом весь ее подход: если пространство дарит возможность, зачем ее упускать?
Фотодень подошел к концу. Мы вышли из студии с готовыми снимками и хорошим настроением — как приятно запечатлеть момент, когда мы такие дружные и счастливые. Надежда проводила нас до двери и вернулась в зал: кажется, пришел новый клиент.
06:50:52 26-10-2026
Классно!
07:47:54 26-10-2026
Красивые фотографии, все здорово получились
пока пью утренний кофе - всегда читаю.
09:45:56 26-10-2026
с ДР!!! успехов и сил!
10:23:01 26-10-2026
[....снимок проходит легкую обработку нейросетью и тут же уходит в бот — в Max, Telegram.... в этом и заключается конфиденциальность: сотрудники фотографий не видят и не хранят....]
Скажите Надежде, что она не совсем правильно понимает "конфиденциальность". ))) Копии фото после такого как минимум хранятся у ботов и в нейросетке, следовательно и у людей, которые ими управляют они тоже есть. Вот и вся конфиденциальность.
12:07:27 26-10-2026
Мимопроходящий (10:23:01 26-10-2026) [....снимок проходит легкую обработку нейросетью и тут же ух... Вот вот, и вообще, все, что попало в интернет - останется в нем авеки веков. Увы. И нейросети в том числе, могут использовать лица для генераций.
11:17:24 26-10-2026
А кто из вас с Новоалтайска?
17:33:12 26-10-2026
С днём рождения. Прикольная фотосессия 👍
17:33:13 26-10-2026
С днём рождения. Прикольная фотосессия 👍