"Серьезные сдвиги". В России почти разработали вакцину от ВИЧ

Новая технология позволит создавать антитела "широкой специфичности"

29 ноября 2024, 12:30, ИА Амител

Медик в лаборатории / Фото: amic.ru

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ начал разрабатывать технологию, позволяющую создавать антитела против ВИЧ-инфекции. Об этом РИА Новости рассказал директор центра Александр Гинцбург.

Благодаря новой технологии появится возможность создавать антитела широкой специфичности, поделился микробиолог. В первую очередь, они помогут бороться с РНК-содержащими быстроменяющимися вирусами – ковид и ВИЧ в том числе.

"Такой технологией мы начали заниматься, и кое-какие очень серьезные, с моей точки зрения, фундаментальные сдвиги в этом направлении имеем", – заявил Гинцбург.

Он отметил, что в центре уже могут создавать антигены, с помощью которых в организме начинают вырабатываться антитела к возбудителям инфекции, способствуя иммунной системе в борьбе с вирусом.