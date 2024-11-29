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"Серьезные сдвиги". В России почти разработали вакцину от ВИЧ

Новая технология позволит создавать антитела "широкой специфичности"

29 ноября 2024, 12:30, ИА Амител

Медик в лаборатории / Фото: amic.ru
Медик в лаборатории / Фото: amic.ru

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ начал разрабатывать технологию, позволяющую создавать антитела против ВИЧ-инфекции. Об этом РИА Новости рассказал директор центра Александр Гинцбург.

Благодаря новой технологии появится возможность создавать антитела широкой специфичности, поделился микробиолог. В первую очередь, они помогут бороться с РНК-содержащими быстроменяющимися вирусами – ковид и ВИЧ в том числе.

"Такой технологией мы начали заниматься, и кое-какие очень серьезные, с моей точки зрения, фундаментальные сдвиги в этом направлении имеем", – заявил Гинцбург.

Он отметил, что в центре уже могут создавать антигены, с помощью которых в организме начинают вырабатываться антитела к возбудителям инфекции, способствуя иммунной системе в борьбе с вирусом.

Фото: Алтайский краевой СПИД-центр

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Комментарии 6

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Гость

12:49:59 29-11-2024

Ну, после коронавируса и Спутника V, кто же теперь Гинцбургу поверит?

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Гость

13:10:26 29-11-2024

Гость (12:49:59 29-11-2024) Ну, после коронавируса и Спутника V, кто же теперь Гинцбургу...
Вам, верующим в ужасные вышки 5джи и чипирование от Билла Гейтса, виднее канешн

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Гость

13:05:12 29-11-2024

Чуть чуть не считается.

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Гость

14:07:06 29-11-2024

Очередной Арменикум?
Может лучше обеспечить уже инфицированных противовирусными препаратами? У нас из-за этого много людей мрёт, просто не своевременно получают противовирусную терапию. В просвещение населения деньги вложить. Многие в России знают что если человек получает противовирусную терапию он может вести нормальный образ жизни а продолжительность жизни его ничем не отличается от обычного человека? Что своевременно получая противовирусную терапию он не может инфицировать другого человека даже при незащищенном половом контакте? Что инфицированные родители получая противовирусную терапию могут гарантировано родить здоровых детей? Я думаю об этом знают очень не многие в РЫ ввиду полной стигаматизации всего что связано с ВИЧ.

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Афиноген

14:29:01 29-11-2024

Вот когда перепрыгнете ,тогда и скажете "гоп",а пока это говорильня.

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Гость

00:37:46 30-11-2024

Гость (14:07:06 29-11-2024) Очередной Арменикум? Может лучше обеспечить уже инфициро... у нас если выявили Вич и если клетки в норме ,тебя врач попросит погулять пару лет,мол когда клетки упадут,только тогда АРВТ выписывают)))а за это время он может заразить кого нибудь или вообще не появится.а тут прям вакцину они готовы создать,Бред ,бред и ещё раз Бред.

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