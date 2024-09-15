Современный гаражный комплекс построят в Барнауле под окнами двух пятиэтажек
Проект представили 12 сентября на градсовете
15 сентября 2024, 08:00, ИА Амител
Гараж-стоянку построят в Барнауле по адресу улица Брестская, 12, рядом с двумя пятиэтажками. Проект представили 12 сентября на заседании градсовета. Эксперты уверены, что данный объект улучшит эту часть краевой столицы. Рассказываем, как именно.
Что известно о проекте?
Его представлял архитектор Вадим Ломакин. По словам автора проекта, застраивать будут участок внутри жилого квартала, в границах улиц Брестской, Советской и проспекта Ленина.
Сейчас на участке расположено аварийное здание, которое в будущем снесут. Подразумевается появление там гаражного комплекса под автомобили. Расстояние от здания до жилых домов – 22 метра, высота здания – 13 метров, в районе лестничном клетки с подъемником – 16 метров.
Подразумевается вечерняя подсветка.
Что сказали о проекте эксперты?
В целом все похвалили проектировщика. Сергей Боженко уверен, что лучше здания для такой "проблемной" территории придумать было сложно. Однако эксперты считают, что есть опасность, что ширины проезда не хватит для разворота. Особенно если за рулем будет женщина.
Впрочем, Вадим Ломакин всех успокоил. Он сам лично на своем автомобиле пробовал разворачиваться на участке и так и сяк. Все у него получилось.
"Архитектор мастерски подошел к делу и отлично решил поставленную задачу. Объект получился достойный", – уверен архитектор Сергей Шадрин.
Председатель комитета по архитектуре мэрии Барнаула Антон Воробьев пояснил, что при организации проезда от многоквартирного дома, возможно, потребуется уточнить границы земельного участка.
А вот первый заместитель главы администрации города Антон Федоров призвал застройщика обсудить строительство гаража с жителями соседних домов. Оно так будет правильно не только по закону, но и по чисто человеческим принципам.
Главный архитектор проектного института "Алтайгражданпроект" Евгений Башкиров заявил, что здание украсит территорию и решит проблему давно неблагоустроенной площадки. Тем более что Башкиров часто гулял по этому участку и, что называется, в теме.
"Главное, чтобы при уточнении границ участков не осталось невостребованных кусочков, которые никому не принадлежат и останутся заброшенными. А проект – отличный пример, как эстетически удачно могут быть сделаны гаражи", – отметил Башкиров.
В итоге проект одобрили.
08:37:16 15-09-2024
Особенно если за рулем будет женщина.
Впрочем, Вадим Ломакин всех успокоил. Он сам лично на своем автомобиле пробовал разворачиваться на участке и так и сяк. Все у него получилось
Вывод - Ломакин-женщина, а проект гаража отвратительный. Это гараж. А стекла под 2.5 метра высотой, которые для гаража никто делать не будет. Отсюда вывод, что Ломакин просто рисовальщик картинок, как и многие в якобы "архитектурном сообществе". Достали своими бездарными зданиями портить ранее ламповый Барнаул
09:03:23 15-09-2024
А я бы лучше сквер посадил. Дышать в городе нечем. А машины все равно будут ставить под окнами, стоянка это дорого.
10:43:11 15-09-2024
Вася (09:03:23 15-09-2024) А я бы лучше сквер посадил. Дышать в городе нечем. А машины ... Ежу понятно, что лучше бы сквер. И на Локомотиве лучше бы был сквер. Но кто это будет делать? Вот возьми и посади. Но сначала землю выкупи в собственность, потом закупи саженцы потом ухаживай, поливай, потом найми дворника мусор убирать
09:51:23 15-09-2024
В Питере есть дома на расстояние вытянутой руки и живут.
11:42:57 15-09-2024
Гость (09:51:23 15-09-2024) В Питере есть дома на расстояние вытянутой руки и живут.... Если уж начали сравнивать с Питером, назовите зарплаты у нас и в Питере. Сравните уровень жизни в крае и в Питере.
21:10:06 15-09-2024
Гость (09:51:23 15-09-2024) В Питере есть дома на расстояние вытянутой руки и живут.... в венеции - и того меньше
09:59:55 15-09-2024
Лучше бы сквер на этом месте разбили. Сколько можно каждый клочек земли застраивать?
12:19:19 15-09-2024
Там вроде и так находится кооперативный многоуровневый гараж?
14:39:35 15-09-2024
Пятиэташки вообще тут лишние - снестить!
15:58:28 15-09-2024
"первый заместитель главы администрации города Антон Федоров призвал застройщика обсудить строительство гаража с жителями соседних домов. Оно так будет правильно не только по закону, но и по чисто человеческим принципам"
/ШОК/
17:12:01 15-09-2024
Элен без ребят (15:58:28 15-09-2024) "первый заместитель главы администрации города Антон Федоров... Пятиэтажек некрасивых много.
Прекрасных гаражей мало.
Выбор между очевиден.
18:25:29 15-09-2024
Ломакин раньше был замом Боженко, когда тот был Главным архитектором города. Так что всё у них схвачено между собой. А стоянка эта будет платная посуточно или типа гаражей, выкупать место надо?
18:30:52 15-09-2024
гаражи? странно что не свечку- Илитку
21:08:54 15-09-2024
"Особенно если за рулем будет женщина." кто-то в суд подаст на этих негодяев?
09:30:57 16-09-2024
Странно, что не жилую свечку решили воткнуть на месте этих "катакомб".
13:34:50 16-09-2024
Там же школа и детский сад!! Как же дети там ходить будут через поток автомобилей? Или ждем смертей чтобы задумать чтоже настроили?
17:15:49 18-09-2024
Если жители соседних пятиэтажек хотят знать,что их ждет, могут сходить посмотреть,как строят подземный гараж рядом с Новым рынком https://www.amic.ru/news/podzemnyy-parking-na-175-mashino-mest-razreshili-stroit-na-novom-rynke-v-barnaule-536114
Техника работает с 7 утра до 7 вечера 7 дней в неделю. Стенки котлована не укреплены и уже несколько раз обрушались. Изза этого забор передвинули на проезжую часть,а местами ограждение и вовсе убрали,чтобы технике было удобнее заезжать на стройплощадку. Грузовики целыми днями ездят по придомовой территории соседних домов, разломали асфальт,бордюры,газоны. Шум, грязь,пыль. Разгружаются (башенным краном!) прямо с парковки жилого дома, а мимо едут машины, дети идут в школу. Обращения во все инстанции результата не дают,только отписки.
На Брестской будет похожее "веселье".
17:37:03 18-09-2024
Кромме как гаражами украсить Барнеаполь уже и нечем