Современный гаражный комплекс построят в Барнауле под окнами двух пятиэтажек

Проект представили 12 сентября на градсовете

15 сентября 2024, 08:00, ИА Амител

Проект гаражного комплекса в Барнауле на улице Брестской

Гараж-стоянку построят в Барнауле по адресу улица Брестская, 12, рядом с двумя пятиэтажками. Проект представили 12 сентября на заседании градсовета. Эксперты уверены, что данный объект улучшит эту часть краевой столицы. Рассказываем, как именно.

Что известно о проекте?

Его представлял архитектор Вадим Ломакин. По словам автора проекта, застраивать будут участок внутри жилого квартала, в границах улиц Брестской, Советской и проспекта Ленина.

Сейчас на участке расположено аварийное здание, которое в будущем снесут. Подразумевается появление там гаражного комплекса под автомобили. Расстояние от здания до жилых домов – 22 метра, высота здания – 13 метров, в районе лестничном клетки с подъемником – 16 метров.

Подразумевается вечерняя подсветка.

Что сказали о проекте эксперты?

В целом все похвалили проектировщика. Сергей Боженко уверен, что лучше здания для такой "проблемной" территории придумать было сложно. Однако эксперты считают, что есть опасность, что ширины проезда не хватит для разворота. Особенно если за рулем будет женщина.

Впрочем, Вадим Ломакин всех успокоил. Он сам лично на своем автомобиле пробовал разворачиваться на участке и так и сяк. Все у него получилось.

"Архитектор мастерски подошел к делу и отлично решил поставленную задачу. Объект получился достойный", – уверен архитектор Сергей Шадрин.

Председатель комитета по архитектуре мэрии Барнаула Антон Воробьев пояснил, что при организации проезда от многоквартирного дома, возможно, потребуется уточнить границы земельного участка.

А вот первый заместитель главы администрации города Антон Федоров призвал застройщика обсудить строительство гаража с жителями соседних домов. Оно так будет правильно не только по закону, но и по чисто человеческим принципам.

Главный архитектор проектного института "Алтайгражданпроект" Евгений Башкиров заявил, что здание украсит территорию и решит проблему давно неблагоустроенной площадки. Тем более что Башкиров часто гулял по этому участку и, что называется, в теме.

"Главное, чтобы при уточнении границ участков не осталось невостребованных кусочков, которые никому не принадлежат и останутся заброшенными. А проект – отличный пример, как эстетически удачно могут быть сделаны гаражи", – отметил Башкиров.

В итоге проект одобрили.