Президент МОК заявил, что не хотел допускать Валиеву к участию в Олимпийских играх

Президент МОК Томас Бах заявил, что представители комитета не хотели допускать россиянку Камилу Валиеву к участию в Олимпийских играх в Пекине. Об этом он рассказал во время пресс-конференции.

По словам Баха, после того как стало известно, что в декабре Валиева получила положительную допинг-пробу, в МОК решили не допускать её к дальнейшим соревнованиям, однако спортивный арбитражный суд не удовлетворил этот запрос.

Бах добавил, что комитету придётся следовать этому решению, однако медальную церемонию по итогам командного турнира проводить не стали.

Напомним, по итогам личного турнира Камила Валиева заняла четвёртое место. Золото и серебро забрали россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова.