В России могут ввести штрафы за буллинг и травлю в Сети

Штрафы для граждан могут достигать 50 тысяч рублей, для организаций — 500 тысяч

02 декабря 2025, 15:40, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru
Фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовила законопроект о введении административной ответственности за буллинг и кибербуллинг со штрафами до 500 тысяч рублей. Документ планируется внести в Государственную Думу 2 декабря, пишет ТАСС.

Согласно инициативе, в КоАП РФ предлагается добавить новую статью, которая будет наказывать за "систематическое унижение чести и достоинства граждан", в том числе в интернете и СМИ. Под травлей понимаются повторяющиеся действия "в неприличной или иной противоречащей нормам морали форме".

Предлагаемые штрафы:

  • для граждан – от 10 до 50 тыс. рублей;

  • для должностных лиц – от 100 до 200 тыс. рублей;

  • для юридических лиц – от 100 до 500 тыс. рублей.

«С оскорблениями и издевательствами хотя бы раз сталкивался каждый четвертый школьник. Дети боятся просить о помощи, ведь в 89% случаев нападки исходят от других учеников», – заявил Леонид Слуцкий.

Он также отметил рост кибербуллинга: 75% детей стали жертвами травли в Сети, причем за год показатель вырос на 15%.

Ранее сообщалось, что школьных агрессоров хотят заставить убирать кабинеты и чистить территорию.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

15:51:23 02-12-2025

После школы что будите делать с обижеными ?
Как будите защищать от сослуживцев и жён ?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:51:55 02-12-2025

вот это правильно

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:57:17 02-12-2025

то есть, если я зайду в какой нибудь роблокс, или другую игрушку, где сруЦа детки, то смогу не хило заработать на штрафах собранных с их родителей?
Не сильно ли круто?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:03:22 02-12-2025

Гость (15:57:17 02-12-2025) то есть, если я зайду в какой нибудь роблокс, или другую игр... А откуда вы о таких игрушках знаете?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:29:36 02-12-2025

Гость (16:03:22 02-12-2025) А откуда вы о таких игрушках знаете? ... В отличае от вас, зумеров, ищущих как подколоть, я уже состоявшийся человек и вырастил подростка, который сидит в этих играх. Если пораскинуть мозгами, то можно догадаться, но откуда они у вас взялись бы...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:47:47 02-12-2025

Гость (16:29:36 02-12-2025) В отличае от вас, зумеров, ищущих как подколоть, я уже состо... Состоявшийся человек у которого ребенок пытается в играх из себя крутого строить?? Или его там первоклассники шпыняют мокрыми тряпками? Вы, на текущий момент, второй в очереди из людей которые меня сегодня насмешили. Но у вас есть все шансы выйти в лидеры. Не останавливайтесь на достигнутом. Вперед к победе коммунизма (так сказать).

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:59:13 02-12-2025

Точно. Кроме как штрафами казну не пополнить

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:50:24 02-12-2025

Очередной выхлоп в лужу для создания видимости "цунами". У нас что скоро выборы?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:17:33 02-12-2025

Бабулинг дело мутное

  0 Нравится
Ответить
