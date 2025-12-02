В России могут ввести штрафы за буллинг и травлю в Сети
Штрафы для граждан могут достигать 50 тысяч рублей, для организаций — 500 тысяч
02 декабря 2025, 15:40, ИА Амител
Фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовила законопроект о введении административной ответственности за буллинг и кибербуллинг со штрафами до 500 тысяч рублей. Документ планируется внести в Государственную Думу 2 декабря, пишет ТАСС.
Согласно инициативе, в КоАП РФ предлагается добавить новую статью, которая будет наказывать за "систематическое унижение чести и достоинства граждан", в том числе в интернете и СМИ. Под травлей понимаются повторяющиеся действия "в неприличной или иной противоречащей нормам морали форме".
Предлагаемые штрафы:
для граждан – от 10 до 50 тыс. рублей;
для должностных лиц – от 100 до 200 тыс. рублей;
для юридических лиц – от 100 до 500 тыс. рублей.
«С оскорблениями и издевательствами хотя бы раз сталкивался каждый четвертый школьник. Дети боятся просить о помощи, ведь в 89% случаев нападки исходят от других учеников», – заявил Леонид Слуцкий.
Он также отметил рост кибербуллинга: 75% детей стали жертвами травли в Сети, причем за год показатель вырос на 15%.
Ранее сообщалось, что школьных агрессоров хотят заставить убирать кабинеты и чистить территорию.
15:51:23 02-12-2025
После школы что будите делать с обижеными ?
Как будите защищать от сослуживцев и жён ?
15:51:55 02-12-2025
вот это правильно
15:57:17 02-12-2025
то есть, если я зайду в какой нибудь роблокс, или другую игрушку, где сруЦа детки, то смогу не хило заработать на штрафах собранных с их родителей?
Не сильно ли круто?
16:03:22 02-12-2025
Гость (15:57:17 02-12-2025) то есть, если я зайду в какой нибудь роблокс, или другую игр... А откуда вы о таких игрушках знаете?
16:29:36 02-12-2025
Гость (16:03:22 02-12-2025) А откуда вы о таких игрушках знаете? ... В отличае от вас, зумеров, ищущих как подколоть, я уже состоявшийся человек и вырастил подростка, который сидит в этих играх. Если пораскинуть мозгами, то можно догадаться, но откуда они у вас взялись бы...
16:47:47 02-12-2025
Гость (16:29:36 02-12-2025) В отличае от вас, зумеров, ищущих как подколоть, я уже состо... Состоявшийся человек у которого ребенок пытается в играх из себя крутого строить?? Или его там первоклассники шпыняют мокрыми тряпками? Вы, на текущий момент, второй в очереди из людей которые меня сегодня насмешили. Но у вас есть все шансы выйти в лидеры. Не останавливайтесь на достигнутом. Вперед к победе коммунизма (так сказать).
15:59:13 02-12-2025
Точно. Кроме как штрафами казну не пополнить
18:50:24 02-12-2025
Очередной выхлоп в лужу для создания видимости "цунами". У нас что скоро выборы?
19:17:33 02-12-2025
Бабулинг дело мутное