В России могут ввести штрафы за буллинг и травлю в Сети

Штрафы для граждан могут достигать 50 тысяч рублей, для организаций — 500 тысяч

02 декабря 2025, 15:40, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

Фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовила законопроект о введении административной ответственности за буллинг и кибербуллинг со штрафами до 500 тысяч рублей. Документ планируется внести в Государственную Думу 2 декабря, пишет ТАСС.

Согласно инициативе, в КоАП РФ предлагается добавить новую статью, которая будет наказывать за "систематическое унижение чести и достоинства граждан", в том числе в интернете и СМИ. Под травлей понимаются повторяющиеся действия "в неприличной или иной противоречащей нормам морали форме".

Предлагаемые штрафы:

для граждан – от 10 до 50 тыс. рублей;

для должностных лиц – от 100 до 200 тыс. рублей;

для юридических лиц – от 100 до 500 тыс. рублей.

«С оскорблениями и издевательствами хотя бы раз сталкивался каждый четвертый школьник. Дети боятся просить о помощи, ведь в 89% случаев нападки исходят от других учеников», – заявил Леонид Слуцкий.

Он также отметил рост кибербуллинга: 75% детей стали жертвами травли в Сети, причем за год показатель вырос на 15%.

Ранее сообщалось, что школьных агрессоров хотят заставить убирать кабинеты и чистить территорию.