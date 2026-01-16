Алтайский военный получил 17 лет тюрьмы за связь с украинской разведкой

Он отправится в колонию строгого режима

16 января 2026, 21:00, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Молодой военнослужащий из Алтайского края Роман Воробьев приговорен к 17 годам колонии строгого режима за госизмену. Решение вынес Второй Западный окружной военный суд, пишет ТАСС.

Как установил суд, 23-летний младший сержант в мае 2024 года "инициативно связался с представителем ГУР МО Украины", выразив намерение перейти на сторону противника.

В течение нескольких месяцев он по заданию украинской разведки собирал в Харьковской области Украины и Белгородской области России данные о дислокации военных ВС РФ, местах расположения позиций и маршрутах подразделений.

«Суд приговорил Воробьева к наказанию в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 тыс. рублей, с лишением воинского звания и государственной награды. На судебном заседании Воробьев полностью признал вину в содеянном», – сообщила журналистам пресс-секретарь суда Ирина Жирнова, уточнив, что приговор в законную силу не вступил.

