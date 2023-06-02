Такой день. Роспуск ковидного оперштаба и планы по отлову собак в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 2 июня

02 июня 2023, 23:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко признал утратившими силу некоторые акты, направленные на борьбу с коронавирусом в регионе. В частности, распущен оперативный штаб, созданный "для реализации мер профилактики и контроля за возникновение и распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Алтайском крае".

Благотворительный фестиваль "Белый пароход" прошёл в Государственной филармонии Алтайского края 1 июня 2023 года. Мероприятие посетил губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с супругой. На концерте выступили одарённые дети с особенностями развития из разных регионов страны вместе со звёздами оперы. А вёл фестиваль известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который заряжал энергией весь зал. Корреспондент amic.ru побывал на концерте и посмотрел, удался ли "Белый пароход" в Барнауле.

Алтайский край по итогам 2022 года стал одним из немногих регионов Сибири, где вырос индекс развития промышленного производства. Однако без подготовки кадров у предприятий не будет будущего. На этом, кстати, акцентировал своё внимание и губернатор Виктор Томенко, выступая 25 мая с докладом перед депутатами АЗКС. В нём он детально объяснил, почему в ближайшие пять лет промышленность станет главным локомотивом экономики Алтайского края и что для этого нужно сделать. 1 июня представители отрасли обсудили основные тезисы главы региона на специальном круглом столе "Послание губернатора 2023: точки роста алтайской промышленности". И вот к каким выводам они пришли.

В Барнауле определили организацию, которая в 2024 году будет заниматься отловом, содержанием и стерилизацией бездомных животных. Контракт на отлов получила общественная организация "Ласка". Других желающие заявиться на аукцион не оказалось.